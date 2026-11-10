باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه جوانگرایی در لیست جدید تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به نظرم جوانگرایی باید زودتر اتفاق می‌افتاد، اما الان این اتفاق افتاده و هر جا جلوی ضرر را بگیرید، نفع است. امیدوارم این جوانانی که دعوت کردند و اعتماد به آنها داشته باشند، چون آینده فوتبال متعلق برای این جوانان است.

دعوت از بازیکنان جوان با تاخیر انجام شده است

او افزود: اگر نزدیک جام ملت‌های آسیا دوباره بازیکنان سابق و با تجربه تیم ملی فوتبال برنگردند به نظرم یک قدم رو به جلو برمی داریم. به جز ۲، ۳ بازیکن که سنشان بالاست بقیه جوانانی هستند که در لیگ دارند می‌درخشند و خوب بازی می‌کنند و دعوت از این بازیکنان به تیم ملی فوتبال کار خوبی است، اما با تاخیر انجام شد. به نظرم اگر ما طمع نکنیم که می‌خواهیم جام ملت‌ها قهرمان شویم و دوباره به سراغ بازیکنان گذشته نرویم این تیم ملی می‌تواند برای ۳ سال دیگر برای جام جهانی بعدی خون تازه‌ای در فوتبالمان ترزیق کند.

بازگشت بازیکنان مسن به تیم ملی ظلم به فوتبال است

کربکندی درباره اینکه فدراسیون فوتبال اعلام کرده که تغییرات در لیست تیم ملی فوتبال به معنای پایان حضور بازیکنان باتجربه در تیم ملی فوتبال نیست، بیان کرد: با تفکری که کادر فنی تیم ملی فوتبال دارد و ارتباط خوبی که ما بین سرمربی و بازیکنان پابه سن گذشته وجود دارد، اگر ما باز هم آن اشتباهات را کنیم و بازیکنان مسن را دوباره برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا به تیم ملی بیاوریم، به نظرم ظلم بزرگی به فوتبالمان می‌کنیم.

کادر فنی با اعتماد به جوانان می تواند نسل جدیدی را درست کند

او ادامه داد: ما با بازیکنان پابه سن گذشته هم نتوانستیم در آسیا قهرمان شویم. ما بعد از جام جهانی قطر به بهانه جام ملت‌ها جوانگرایی نکردیم و همان تیم ملی را به جام ملت‌ها بردیم و حذف شدیم. باز با همان ترکیب همیشگی به جام جهانی آمریکا رفتیم و باز هم نتایج دلخواه را نگرفتیم و با وجود ۴۸ تیمی بودن به مرحله بعدی جام جهانی صعود نکردیم. الان اگر همین اشتباهات را بخواهیم تکرار کنیم به نظرم به فوتبالمان خیلی لطمه زدیم، چون فوتبال ما نیاز به خون تازه‌ای دارد که این جوانان با اعتماد کادر فنی می‌توانند نسل جدیدی برای فوتبالمان باشند.

اگر به جوانان اعتقاد نداشته باشیم ظلم به آنها کردیم

کربکندی درباره اینکه قلعه نویی و کادرش قبلا بیان می‌کردند که جوانی وجود ندارد تا ما به تیم ملی دعوت کنیم، اما الان جوانان زیادی به تیم ملی دعوت کردند و این تناقض در اظهارات کادر فنی را چطور می‌بینید، گفت: صددرصد بازیکن جوان وجود دارد به خصوص در لیگ امسال که بازیکنان خارجی کمتر شدند، بازیکنان جوان فرصت بیشتری پیدا کردند. البته جوان را باید با اعتقاد به تیم ملی آورد. اگر به این جوانان اعتقاد نداشته باشیم و فقط بخواهیم دل مردم را خوش کنیم که ما داریم جوانگرایی می‌کنیم به نظرم ظلم به فوتبال و این جوانان است. ما باید با اعتماد و اعتقاد جوانان را به تیم ملی بیاوریم و ضرر هم بدهند اشکالی ندارد و حتی اشتباه هم کنند طبیعی است. مردم ما می‌فهمند که اگر ما با جوانان ببازیم کمتر به آنها برمی خورد تا اینکه با بازیکنان سن بالا و با تجربه شکست بخوریم، چون بازیکنان مسن قبلا امتحان خود را پس دادند.

شاید جوانان در تونمنت بصره تحت تاثیر جو بازی ها قرار بگیرند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تورنمنت بصره آزمونی برای بازیکنان جوان است و به نظرش جوانان در این مسابقات می‌توانند توانایی خودشان را به سرمربی تیم ملی نشان بدهند، گفت: صددرصد جوانان توانایی خودشان را نشان می‌دهند. آرزو و آمال هر جوانی این است که به تیم ملی فوتبال راه یابد. شاید جوانان در شروع بازی‌ها تحت تاثیر جو و شرایط قرار بگیرند، اما باید بپذیریم که بازیکنان جوان حق اشتباه هم دارند. ما باید بیاییم به جوانان اعتماد کنیم و از باخت نترسیم تا این جوانان شکوفا شوند و اعتماد به نفس لازم را پیدا کنند.

نباید از شکست در تورنمنت بصره با جوانان بترسیم

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال در تورنمنت بصره می‌تواند محک جدی بخورد، بیان کرد: این تورنمنت برای بازیکنان جوان مسابقات خوبی است، چون ما با تیم‌های بزرگ نمی‌توانیم بازی کنیم. حداقل با تیم‌هایی مثل فلسطین، لبنان و عراق بازی کنیم در نهایت می‌توانیم این جوانان را آماده کنیم. ما نباید از باخت در این تورنمنت بترسیم و اگر به یکی از این تیم‌ها باختیم نگران شویم، چون استفاده از جوانان تاوان دارد و باید این کار را انجام داد. اگر شهامت داشته باشیم و اشتباهات و شکست‌های جوانان را بپذیریم یک قدمی برای پیشرفت فوتبالمان برداشتیم.

سید حسین حسینی جا برای دعوت شدن به تیم ملی را داشت

کربکندی درباره اینکه سید حسین حسینی و علیرضا بیرانوند به تیم ملی فوتبال دعوت نشدند، گفت: به هر حال این هم آزمایشی برای گلر‌های دیگر است و مشکلی نیست. به نظرم حسینی هنوز برای دعوت شدن به تیم ملی فوتبال جا دارد، چون در جام جهانی بازی کرده و باید فرصت به این دروازه بان بدهند. اینکه حالا ۲، ۳ گلر دیگر به تیم ملی بیایند و آزمایش شوند اشکالی ندارد و از بین این دروازه‌بانان باید بهترین‌ها انتخاب شوند.

از بین بازیکنان جوان، طارمی‌ها بیرون می‌آیند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه نبود مهدی طارمی در تیم ملی فوتبال تاثیرگذار است، بیان کرد: ممکن است الان نبود این بازیکن تاثیرگذار باشد، اما طارمی هم از جوانی شروع کرده که طارمی شده است. ما باید فضا را برای جوانان ایجاد کنیم تا از بین اینها طارمی‌ها بیرون بیایند.

امیدوارم دعوت از بازیکنان جوان مقطعی نباشد

او درباره اینکه شجاع خلیل زاده بازیکن ثابت تیم ملی فوتبال این بار در لیست ملی پوشان نیست، گفت: امیدوارم که دعوت از بازیکنان جوان مقطعی نباشد و این کار ادامه دارباشد و تغییر نسل که همه منتظرش بودند اتفاق بیفتد. هر چند که جوانگرایی دارد دیر در تیم ملی اتفاق می‌افتد، اما به هر حال اتفاق خوشایندی است.

محمودی باید حریم خود را حفظ کند

کربکندی درباره اینکه امیر حسین محمودی بازیکن پرسپولیس به خاطر اظهاراتش به تیم ملی فوتبال بزرگسالان و امید دعوت نشده است، اظهار کرد: اولا که جوانان باید حریم خود را بتوانند حفظ کنند و هر حرفی را نزنند. من با رفتار نامناسب مخالف هستم و باید با متخلف برخورد شود، اما مخالف این هستم که ریشه طرف را بکنیم. البته اینکه بازیکنی مثل قایدی که به نفع سرمربی تیم ملی حرف نزده را دعوت نکردند کار قشنگی نیست.