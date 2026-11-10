باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم در کشاورزی استان، گفت: انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و پدیده گرمایش زمین تأثیرات جدی بر الگو‌های بارش، افزایش دما و رخداد رویداد‌های حدی مانند خشکسالی، سیل و موج گرما گذاشته است.

او افزود: این تغییرات اقلیمی موجب اختلال در تولید محصولات کشاورزی، کاهش عملکرد و به خطر افتادن زنجیره تأمین غذا و امنیت غذایی شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران گفت: افزایش دما و تغییرات اقلیمی علاوه بر اختلال در دامپروری و کاهش عملکرد دام، موجب بروز خسارت‌های شدید، کاهش امنیت غذایی و معیشت بهره‌برداران می‌شود. در همین راستا، توجه به زیرساخت‌های آب و خاکی، استفاده از هوش مصنوعی و مقابله با مگس میوه و آفات نوظهور که خود را با تغییر اقلیم سازگار کرده‌اند از اهم برنامه‌هاست.

خلیلی در پایان بر ضرورت همکاری دانشگاه، اداره کل هواشناسی، مرکز تحقیقات و سایر دستگاه‌های متولی استان برای دستیابی به خروجی‌های عملیاتی تأکید کرد و از برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی در سراسر استان با پیوست رسانه‌ای عناوین تغییر اقلیم و پدیده النینو در مازندران خبر داد.