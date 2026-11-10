مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر اهمیت کمیته تغییر اقلیم و تدوین برنامه‌های مدون برای سازگاری با پیامد‌های ناشی از تغییر اقلیم، مخاطرات حدی و نوسانات دمایی در بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم در کشاورزی استان، گفت: انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و پدیده گرمایش زمین تأثیرات جدی بر الگو‌های بارش، افزایش دما و رخداد رویداد‌های حدی مانند خشکسالی، سیل و موج گرما گذاشته است.

او افزود: این تغییرات اقلیمی موجب اختلال در تولید محصولات کشاورزی، کاهش عملکرد و به خطر افتادن زنجیره تأمین غذا و امنیت غذایی شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران گفت: افزایش دما و تغییرات اقلیمی علاوه بر اختلال در دامپروری و کاهش عملکرد دام، موجب بروز خسارت‌های شدید، کاهش امنیت غذایی و معیشت بهره‌برداران می‌شود. در همین راستا، توجه به زیرساخت‌های آب و خاکی، استفاده از هوش مصنوعی و مقابله با مگس میوه و آفات نوظهور که خود را با تغییر اقلیم سازگار کرده‌اند از اهم برنامه‌هاست.

خلیلی در پایان بر ضرورت همکاری دانشگاه، اداره کل هواشناسی، مرکز تحقیقات و سایر دستگاه‌های متولی استان برای دستیابی به خروجی‌های عملیاتی تأکید کرد و از برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی در سراسر استان با پیوست رسانه‌ای عناوین تغییر اقلیم و پدیده النینو در مازندران خبر داد.

برچسب ها: جهاد کشاورزی مازندران ، تغییر اقلیم
خبرهای مرتبط
بیمه فوری ابنیه و تأسیسات واحد‌های مرغداری و کلنی‌های زنبور عسل در مازندران
هشدار اقلیمی در شمال ایران؛ احتمال بارش‌های شدیدتر، سیلاب‌های مخرب‌تر
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوشش یک هزار و ۹۰۵ رویداد توسط هیات پزشکی مازندران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵
نساجی مازندران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
باز بودن مدارس و ادارات مازندران فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان
پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان
آخرین اخبار
پوشش یک هزار و ۹۰۵ رویداد توسط هیات پزشکی مازندران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵
نساجی مازندران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
باز بودن مدارس و ادارات مازندران فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان
پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان
ضرورت اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت پیامد‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی مازندران
خراسان شمالی و مازندران قهرمان و نایب قهرمان والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های کشور
کاهش شکاف تولید برنج با توسعه مزارع الگویی
لغزنده بودن جاده‌های مازندران
ضرورت همراه داشتن زنجیرچرخ در محور‌های برف گیر
هشدار نارنجی وضع هوا و هشدار قرمز دریایی در مازندران