مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: دود مشاهده‌ شده در غرب شهر اصفهان ناشی از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار نگهداری کالا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه‌فروش گفت: صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در یک انبار نگهداری کالا در خیابان اردیبهشت در غرب شهر اصفهان گزارش شد که بلافاصله نیرو‌های امدادی و عملیاتی برای مقابله با حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به مشاهده دود ناشی از این حادثه در بخش‌هایی از غرب شهر اصفهان، پنج تیم عملیاتی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در محل حادثه حضور یافته و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ ایمنی شهروندان گفت: به‌منظور پیشگیری از گسترش خطر و تأمین ایمنی ساکنان، چند منزل مسکونی در اطراف محل وقوع حادثه تخلیه شد و عملیات ایمن‌سازی محدوده نیز در دستور کار قرار گرفت.

شیشه‌فروش ادامه داد: نیرو‌های آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات لازم در حال مهار و اطفای کامل آتش‌سوزی هستند و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت حریق به ساختمان‌ها و اماکن مجاور نیز انجام شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران استان و دستگاه‌های امدادی و خدماتی مرتبط، وضعیت محل حادثه را رصد می‌کنند و پس از مهار کامل آتش و ایمن‌سازی محل، اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی اعلام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شهروندان خواست از تجمع در اطراف محل حادثه و تردد غیرضروری در محدوده خودداری کنند تا عملیات نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

برچسب ها: آتش سوزی ، دود
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