کره شمالی در ادامه آزمایش‌های نظامی خود، نوع جدیدی از اژدر‌های پرسرعت را آزمایش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های کره شمالی آزمایش جدیدی را روی اژدرهایی انجام دادند که برای استفاده در نیروی دریایی این کشور طراحی شده‌اند و قرار است از سال ۲۰۲۷ تحویل این نیرو شوند؛ در همین حال پیونگ‌یانگ آزمایش‌های نظامی خود را افزایش داده است.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که پیونگ‌یانگ در اواسط ماه اکتبر نیز یک اژدر دقیق مجهز به هوش مصنوعی را آزمایش کرده بود که قابلیت هدایت خودکار و شناسایی هدف را دارد.

این خبرگزاری اعلام کرد آزمایش اخیر که روز دوشنبه گذشته انجام شد، امکان «بررسی کارایی رزمی نوع جدیدی از سامانه‌های اژدر پرسرعت» را فراهم کرد، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نداد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، قرار است نیروی دریایی این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۷ به این سلاح جدید مجهز شود.

منبع: النشره

برچسب ها: کره شمالی ، اژدر جدید
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