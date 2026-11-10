باشگاه خبرنگاران؛ الهام قبادی - سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در ساختار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، دو مأموریت اصلی نظارت بر محتوای آثار فرهنگی و هنری و حمایت و پشتیبانی از تولیدات این حوزه را بر عهده دارد.

مأموریت‌هایی که در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت‌های سینمایی، تلویزیونی، موسیقایی و رسانه‌ای و همچنین ورود موضوعات جدید مرتبط با جنگ‌های اخیر، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

فعال‌سازی سامانه «حامی» برای حمایت از هنرمندان، تشکیل کلینیک فیلمنامه، تولید آثار سینمایی و مستند درباره جنگ‌های اخیر، توسعه جشنواره رسام، حمایت از استعداد‌های جوان و استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه در قالب پروژه‌های کسر خدمت، بخشی از اقدامات این سازمان در مسیر توسعه تولیدات فرهنگی و هنری دفاع مقدس و مقاومت است.

در همین راستا، با سید محمد نادری، رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، درباره مأموریت‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌های نظارتی و حمایتی، تولیدات سینمایی و تلویزیونی، جشنواره رسام و برنامه‌های مرتبط با نسل جوان به گفت‌و‌گو نشستیم.

در ابتدا درباره ساختار و مأموریت‌های سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت توضیح دهید. این سازمان چه مسئولیت‌هایی را در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری بر عهده دارد؟

سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت در ساختار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت قرار دارد و ذیل ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کند. این سازمان در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، مسئولیت‌های مشخصی را بر عهده دارد که دو مأموریت اصلی آن، نظارت بر محتوای آثار فرهنگی و هنری و حمایت و پشتیبانی از تولیدات این حوزه است.

در بخش نظارت، بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که به تصویب و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، محصولات فرهنگی و هنری مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت باید پیش از دریافت مجوز‌های قانونی، تأییدیه محتوایی و روایی خود را از این سازمان دریافت کنند.

در همین راستا، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تعامل و هماهنگی داریم. به‌عنوان نمونه، فیلمنامه‌هایی که برای دریافت پروانه ساخت به مراجع مربوط ارسال می‌شوند، پیش از صدور مجوز به سازمان ارجاع داده شده و در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این کارگروه از سینماگران باتجربه، فرماندهان و نخبگان حوزه دفاع مقدس تشکیل شده است. مبنای اصلی بررسی‌های تاریخی ما نیز پروژه‌های تحقیقاتی ۶۸گانه دفاع مقدس است.

این پروژه‌ها روایت عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس را که توسط سپاه، ارتش و بسیج یا به‌صورت مشترک انجام شده‌اند، دربرمی‌گیرد. این روایت‌ها پس از بررسی و توافق دستگاه‌های مربوط، به تأیید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده‌اند. در بررسی فیلمنامه‌ها، صرفاً به محتوای ظاهری و اطلاعات تاریخی اکتفا نمی‌کنیم. گاهی ممکن است یک اثر از نظر تاریخی ایراد مشخصی نداشته باشد، اما نحوه روایت، فرم یا ساختار آن به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به انتقال نادرست مفهوم منجر شود. به همین دلیل، در کنار بررسی محتوایی، ابعاد فرمی، ساختاری و حتی لایه‌های زیرمتنی آثار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا از انحراف در روایت تاریخ دفاع مقدس جلوگیری شود.

تعامل سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت با سازمان صداوسیما در این زمینه چگونه است؟

خوشبختانه تعامل ما با سازمان صداوسیما، به‌ویژه در دوره مدیریت آقای دکتر جبلی، بسیار مطلوب بوده است. ایشان نماینده ویژه‌ای از سوی خود، یعنی رئیس مرکز طرح و برنامه سازمان صداوسیما، برای حضور در شورای مربوطه معرفی کرده‌اند. جلسات منظمی با حضور نمایندگان دو مجموعه برگزار می‌شود و آثار مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت که قرار است از تلویزیون پخش شوند یا از طریق ساترا مجوز دریافت کنند، با هماهنگی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مهم‌ترین خط‌مشی سازمان در حوزه نظارت بر تولیدات دفاع مقدس چیست؟

دو اصل اساسی از سوی رهبر شهید به‌عنوان تکالیف ذاتی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تعیین شده است که چارچوب فعالیت‌های ما را مشخص می‌کند. اصل نخست، مراقبت از فراموش شدن تاریخ و روایت دفاع مقدس است. باید تلاش کنیم حوادث، ایثارگری‌ها و واقعیت‌های آن دوران در حافظه تاریخی جامعه باقی بماند. اصل دوم، پیشگیری از تحریف تاریخ دفاع مقدس است.

متأسفانه گاهی روایت‌هایی درباره جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حتی جنگ‌های اخیر مطرح می‌شود که با واقعیت‌های تاریخی و مستندات موجود انطباق ندارد. در همین چارچوب، مسئولیت مستندسازی و سامان‌دهی روایت‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بر اساس تدابیر ابلاغی به بنیاد حفظ آثار واگذار شده است؛ بنابراین هرگونه روایت رسمی و تولید محتوای مرتبط با این جنگ‌ها باید با اسناد و مستندات موجود تطبیق داشته باشد.

بنیاد حفظ آثار در این زمینه نقش مطالبه‌گر و مدعی‌العموم حوزه دفاع مقدس را ایفا می‌کند. همان‌طور که سردار کارگر، رئیس بنیاد، نیز در اظهارات اخیر خود بر ضرورت صیانت از واقعیت‌های تاریخی تأکید کردند، بر اساس قوانین و مقررات، در صورت انتشار روایت خلاف واقع درباره جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی وجود دارد. این موضوع به جایگاه حقیقی یا حقوقی افراد ارتباطی ندارد و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

در بخش حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

یکی از مأموریت‌های مهم سازمان، حمایت و پشتیبانی از آثار و هنرمندان است. در این زمینه تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح را به شکلی سازمان‌یافته در اختیار هنرمندان قرار دهیم. با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا، شبکه‌ای از ظرفیت‌های لجستیکی و امکانات موجود در نیرو‌های مسلح فعال کرده‌ایم تا فیلم‌سازان و هنرمندان بتوانند از این امکانات برای تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت استفاده کنند. پس از تأکید رئیس بنیاد بر آمادگی برای حمایت از هنرمندانی که قصد تولید اثر درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را دارند، در فاصله حدود ۷۲ ساعت سامانه برخط «حامی» را راه‌اندازی کردیم.

هنرمندان از طریق این سامانه می‌توانند ایده‌ها، سوژه‌ها و طرح‌های خود را ارائه کنند و در صورت نیاز، درخواست حمایت داشته باشند. این حمایت‌ها شامل کمک در زمینه صدور مجوز‌های لازم، تأمین منابع پژوهشی و اسناد، ارائه مشاوره و فراهم کردن تجهیزات و امکانات لجستیکی برای تولید آثار سینمایی و غیرسینمایی است. بر اساس گزارشی که اخیراً از سامانه دریافت کردم، تاکنون ۵۷ پروژه درخواست حمایت ثبت کرده‌اند. این درخواست‌ها هم از سوی هنرمندان شناخته‌شده کشور و هم از سوی هنرمندان شهرستانی ارائه شده است. حتی افرادی از شهر‌های کوچک و مناطق مختلف کشور ایده‌های خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

وضعیت تولید آثار سینمایی دفاع مقدس و مقاومت در جشنواره فیلم فجر چگونه بوده است؟

در دو سال گذشته، به‌ویژه در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر، شاهد افزایش توجه به موضوعات دفاع مقدس و مقاومت بوده‌ایم.در دوره گذشته جشنواره، حدود ۲۰ درصد آثار به موضوعات دفاع مقدس و مقاومت اختصاص داشت. همچنین بیش از ۳۰ درصد جوایز جشنواره به این آثار تعلق گرفت. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش کمّی تولیدات، کیفیت بخشی از آثار نیز از نگاه هیئت داوران و ساختار جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.

البته ممکن است برخی آثار از نظر فرم، ساختار یا محتوا با نقد‌هایی مواجه باشند، اما اصل اهتمام و جدیتی که هنرمندان و دستگاه‌های فرهنگی کشور برای تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس به خرج داده‌اند، قابل توجه است.در زمینه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز آثار متعددی برای بررسی به سازمان رسیده است. برخی از این پروژه‌ها در مرحله پیش‌تولید قرار دارند، برخی وارد مرحله تولید شده‌اند و تعدادی نیز در مراحل اولیه آماده‌سازی و پیگیری هستند.

یکی از موضوعات مهم در ماه‌های اخیر، حادثه دشت مهیار و ضرورت روایت هنری این رویداد بوده است. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با توجه به پیچیدگی‌های اطلاعاتی و امنیتی حادثه دشت مهیار، ابلاغ شده بود که تولید آثار مرتبط با این موضوع بدون هماهنگی با بنیاد حفظ آثار انجام نشود. با این وجود، دستگاه‌های مختلف پای کار آمدند و هنرمندان نیز با دغدغه‌مندی وارد این عرصه شدند.

در حال حاضر ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید یک اثر سینمایی با عنوان «باند سوخته» را در دستور کار دارد. تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده آقای محسن علی‌اکبری و کارگردانی آن بر عهده آقای جواد افشار است.این فیلم به روایت زندگی و ایثار چهار شهید سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران در حادثه دشت مهیار می‌پردازد؛ چهار شهیدی که با جانفشانی و فداکاری در صحنه حاضر شدند و در جریان این درگیری به شهادت رسیدند. روایت این شهدا در بستر داستان و حوادث دشت مهیار شکل می‌گیرد.

در کنار این پروژه، فراجا نیز برای تولید یک مینی‌سریال با محوریت حادثه دشت مهیار برنامه‌ریزی کرده است. همان‌طور که می‌دانید، نیرو‌های فراجا در این حادثه نقش مهمی داشتند. نیرو‌های یگان امداد با حضور به‌موقع در منطقه، مقاومت مؤثری را شکل دادند. همچنین تدابیر فرماندهی فراجا و هدایت عملیات از سوی سردار رادان، از موضوعاتی است که در روایت این حادثه مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر فیلمنامه این مینی‌سریال در دست تدوین است و قرار است با مشارکت سازمان صداوسیما و مرکز سیمافیلم مراحل تولید آن دنبال شود.

پروژه دیگری نیز با عنوان «طبس ۲» از سوی آقای شمقدری و آقای عظیمی میرآبادی در دست پیگیری است. این اثر با توجه به شباهت‌هایی که میان حادثه دشت مهیار و ماجرای طبس وجود دارد، به این موضوع می‌پردازد. به اعتقاد من، در حادثه دشت مهیار، در کنار تدابیر و آمادگی‌های نیرو‌های مسلح و اقداماتی که برای مقابله با دشمن انجام شد، لطف و عنایت الهی نیز کاملاً مشهود بود. این رویداد از جمله حوادثی است که می‌توان ابعاد مختلف آن را از منظر نظامی، انسانی و اعتقادی مورد توجه قرار داد.

به‌جز این آثار، چه پروژه‌های دیگری در حوزه دفاع مقدس و مقاومت در حال تولید است؟

در مجموعه بنیاد روایت فتح نیز پروژه‌های متعددی در حال تولید است. از جمله آثاری درباره شهید شاهرخ ضرغام و شهید محمود کاوه که از مفاخر دفاع مقدس به شمار می‌روند. پروژه سینمایی مربوط به شهید کاوه به تهیه‌کنندگی آقای روح‌الله سهرابی و کارگردانی آقای شاه‌محمدی، روز‌های پایانی مراحل تولید خود را پشت سر می‌گذارد.همچنین یک اثر سینمایی انیمیشن بلند با عنوان «بچه‌های جنگ» با مشارکت کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا تولید شده است که مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

تولید انیمیشن سینمایی، به دلیل پیچیدگی‌های فنی و نیاز به تجهیزات تخصصی، فرایندی متفاوت از تولید فیلم‌های سینمایی معمولی دارد. در گذشته معمولاً امکان تولید چنین آثاری در کمتر از یک سال فراهم نبود، اما با ظرفیت‌هایی که در مجموعه مهوا ایجاد شده، این امکان فراهم شده است. سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت نیز با مشارکت مجموعه مهوا، چند فیلم سینمایی- انیمیشن دیگر در دست تولید دارد که برنامه‌ریزی شده است به جشنواره فیلم فجر امسال برسند.

با توجه به اهمیت جشنواره فیلم فجر، چه برنامه‌ای برای حمایت از این رویداد دارید؟

جشنواره فیلم فجر یک رویداد ملی و در واقع جشن ملی سینمای ایران است. تقارن این جشنواره با دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت آن را دوچندان می‌کند. گاهی این نگاه وجود دارد که سینمای دفاع مقدس و سینمای انقلاب اسلامی، گونه‌هایی جدا از سینمای ایران هستند؛ در حالی که ما چنین تفکیکی را قبول نداریم.

معتقدیم سینمای ایران بخشی از سینمای انقلاب اسلامی است و باید با چنین نگاهی به ظرفیت‌های آن توجه شود. ما در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی برگزاری این رویداد مهم ملی است، آمادگی داریم از ظرفیت‌های سازمان و مجموعه نیرو‌های مسلح برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشنواره فیلم فجر استفاده کنیم.

یکی دیگر از برنامه‌های سازمان، جشنواره رسام است. درباره این جشنواره و تغییراتی که در دوره هفتم آن ایجاد شده است، توضیح دهید.

جشنواره رسام در دوره‌های گذشته با عنوان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام فعالیت می‌کرد و تاکنون شش دوره از آن برگزار شده است. این جشنواره به‌ویژه در میان فیلم‌سازان جوان مورد استقبال قرار گرفته است.دوره ششم جشنواره، کمتر از ۲۰ روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، در شهرستان سیرجان و با میزبانی مجموعه گوهرپارک به کار خود پایان داد. اختتامیه آن با استقبال گسترده مردم همراه بود و بیش از ۸۵۰۰ نفر از شهروندان در برنامه‌های این جشنواره حضور پیدا کردند.

پس از پایان دوره ششم و با آغاز جنگ ۱۲ روزه، ضرورت بازنگری در ساختار و موضوعات جشنواره احساس شد. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم دوره هفتم را با تغییراتی در دو بخش برگزار کنیم. نخستین تغییر، مربوط به موضوعات جشنواره بود. چهار محور اصلی جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، بعثت مردم در خیابان، تشییع پیکر قائد شهید برای این دوره در نظر گرفتیم.

تغییر دوم، گسترش قالب‌های جشنواره بود. در دوره‌های گذشته تمرکز اصلی بر فیلم کوتاه قرار داشت، اما در دوره هفتم، بخش‌های مختلفی به جشنواره اضافه شد. در بخش فیلم، قالب‌هایی مانند سریال، مستند، فیلم کوتاه و انیمیشن را در نظر گرفتیم. حوزه موسیقی و سرود، هنر‌های تجسمی شامل پوستر و آثار گرافیکی و همچنین فضای مجازی و فناوری‌های نوین، از جمله بازی‌های رایانه‌ای و تولیدات شبکه‌های اجتماعی نیز به بخش‌های جشنواره اضافه شدند.

این تغییرات موجب شد تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره نسبت به دوره قبل رشد شش‌برابری داشته باشد. در دوره گذشته حدود ۹۰۰ اثر در حوزه فیلم کوتاه دریافت کردیم، اما در دوره هفتم با گسترش قالب‌ها و موضوعات، استقبال هنرمندان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در حال حاضر آثار در مرحله داوری قرار دارند و پس از اعلام نتایج، اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد.

میزبانی اختتامیه دوره هفتم جشنواره رسام در کدام شهر خواهد بود؟

در حال حاضر چند گزینه برای میزبانی اختتامیه در حال بررسی است. منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی برای میزبانی اعلام آمادگی کرده و مسئولان استانداری، سپاه، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و مجموعه منطقه آزاد ارس نیز از این برنامه استقبال کرده‌اند. منطقه آزاد انزلی در استان گیلان نیز آمادگی خود را برای میزبانی اعلام کرده است. مجموعه گل‌گهر در کرمان نیز علاقه‌مند است که جشنواره در این استان برگزار شود.

علاوه بر این، اداره کل حفظ آثار استان تهران که به سازمان حفظ آثار استان تهران تغییر ساختار داده است، برای میزبانی اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر این گزینه‌ها در حال بررسی هستند و پس از جمع‌بندی، محل برگزاری اختتامیه مشخص خواهد شد.

برای شناسایی و حمایت از استعداد‌های نسل جدید در حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس چه برنامه‌هایی دارید؟

یکی از اهداف اصلی جشنواره‌ها و رویداد‌هایی مانند رسام، کشف استعداد‌های جدید و ایجاد ارتباط میان هنرمندان جوان با مجموعه‌های فرهنگی و هنری است. ما معتقدیم کشور از ظرفیت‌های انسانی و استعداد‌های فراوانی برخوردار است و باید زمینه لازم برای شکوفایی این استعداد‌ها فراهم شود.در همین راستا، سال گذشته پروژه‌ای با عنوان «۴۰ شاهد» طراحی کردیم. هدف این طرح، تولید ۴۰ فیلم کوتاه و واگذاری پروژه‌ها به ۴۰ نفر از جوانان مستعد بود.

این افراد از میان منتخبین جشنواره دوره قبل رسام و با ارزیابی هیئت داوران و شورای سیاست‌گذاری انتخاب شدند. در نهایت، ۴۰ پروژه به این جوانان واگذار شد و ۴۰ فیلم کوتاه تولید شد.

بخشی از این آثار نیز در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفته تا در مناسبت‌های مختلف منتشر و پخش شود. در کنار این طرح، از ظرفیت ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان‌ها نیز استفاده می‌کنیم. بنیاد حفظ آثار از معدود ساختار‌های ستاد کل نیرو‌های مسلح است که در سراسر کشور دارای شبکه استانی و شهرستانی است و همین ظرفیت، امکان شناسایی استعداد‌های بومی را فراهم می‌کند.

در حوزه موسیقی و سرود نیز تاکنون ۳۴ گروه سرود در سراسر کشور شکل گرفته و فعال شده‌اند. سال گذشته ۶۸ اثر موسیقی و سرود تولید شد که بخش عمده آنها حاصل فعالیت جوانان و نوجوانان مستعد کشور بود.

یکی از طرح‌های قابل توجه سازمان، استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه در قالب پروژه‌های کسر خدمت است. این طرح چگونه اجرا می‌شود؟

ما با دریافت مجوز و اختیار لازم از ستاد کل نیرو‌های مسلح، امکان استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه را در قالب پروژه‌های کسر خدمت فراهم کرده‌ایم. در گذشته این پروژه‌ها عمدتاً به حوزه پژوهش محدود می‌شد. دانشجویان نخبه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانستند با انجام پروژه‌های پژوهشی، بر اساس ضوابط و ارزیابی‌های مربوط، از کسر خدمت بهره‌مند شوند. اما از سال گذشته و با همکاری دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان آموزش و پژوهش بنیاد، حوزه تولیدات فرهنگی و هنری نیز به این ظرفیت اضافه شد. بر این اساس، اگر یک دانشجوی نخبه بتواند محصول فرهنگی و هنری باکیفیتی تولید کند، امکان بررسی آن به‌عنوان پروژه کسر خدمت فراهم می‌شود.

یکی از نمونه‌های شاخص این طرح، پروژه کمیک‌موشن «نابغه جنگ» است که به روایت زندگی و فعالیت‌های سردار شهید حسن باقری می‌پردازد. چهار نفر از دانشجویان نخبه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این پروژه را بر عهده گرفتند و پس از دریافت مشاوره‌ها و حمایت‌های تخصصی سازمان، موفق شدند محصول را به نتیجه برسانند. هر یک از این چهار دانشجو نیز بر اساس ضوابط مربوط، ۹ ماه کسر خدمت دریافت کردند.

این چهار نفر در حال حاضر پروژه دوم خود را با عنوان «آرش کمانگیر» آغاز کرده‌اند که به حوزه پدافند و قهرمانان پدافندی کشور می‌پردازد. امیدواریم با تکمیل این پروژه نیز بتوانند از ظرفیت کسر خدمت پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند. بر اساس ضوابط این طرح، امکان بهره‌مندی از کسر خدمت برای هر پروژه تا ۹ ماه وجود دارد و در صورت انجام دو پروژه واجد شرایط، این میزان می‌تواند به ۱۸ ماه برسد. این فرصت می‌تواند انگیزه مناسبی برای حضور دانشجویان نخبه و هنرمندان جوان در تولید آثار فرهنگی و هنری ایجاد کند.

با وجود این ظرفیت‌ها، مهم‌ترین دغدغه شما در زمینه حمایت از نسل جوان چیست؟

یکی از دغدغه‌های جدی ما، فراهم نبودن بستر کافی برای شکوفایی همه استعداد‌های موجود در کشور است. ما جوانان بسیار مستعد، باسواد و توانمندی داریم که ظرفیت‌های هنری و فکری آنها می‌تواند به تولید آثار ارزشمند منجر شود. مسئله این است که باید امکانات، حمایت‌ها و فرصت‌های بیشتری برای فعالیت آنها فراهم کنیم. همیشه این نگرانی را داریم که مبادا استعداد‌های ارزشمند کشور به دلیل نبود بستر مناسب، فرصت ظهور و بروز پیدا نکنند.

به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم با توسعه جشنواره‌ها، واگذاری پروژه‌های تولیدی، حمایت از گروه‌های سرود، ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح، زمینه فعالیت بیشتر جوانان را فراهم کنیم. در این مسیر، لازم می‌دانم از سردار کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، به دلیل اهتمام ویژه به حمایت از استعداد‌های جوان و توجه به ظرفیت‌های هنری کشور قدردانی کنم. بخش قابل توجهی از اقدامات و تولیداتی که به آنها اشاره کردم، با حمایت و پیگیری مجموعه مدیریت بنیاد امکان‌پذیر شده است.

با توجه به ورود بنیاد به برنامه ۲۰ساله، مهم‌ترین اولویت‌های سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۵ چیست؟

در حدود یک سال گذشته اقدامات مختلفی در مجموعه سازمان انجام شده و در کنار آن، برنامه‌هایی نیز برای سال ۱۴۰۵ در حال تدوین است. یکی از موضوعات مهم، حکمرانی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت است. سال ۱۴۰۴ پایان برنامه ۱۰ساله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بود. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۹۳ درصد اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در سند ۱۰ساله محقق شد.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، تدوین برنامه ۲۰ساله بنیاد با حضور نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه در دستور کار قرار گرفت. این برنامه پس از طی مراحل تدوین، به تأیید هیئت امنای بنیاد و مقام معظم رهبری رسید. سال ۱۴۰۵ نخستین سال اجرای برنامه ۲۰ساله بنیاد است و یکی از ارکان اصلی آن، حکمرانی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت خواهد بود. همچنین با توجه به توسعه مأموریت‌های بنیاد در حوزه مقاومت، دامنه فعالیت‌های سازمان نیز گسترش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم متناسب با این مأموریت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید و حمایت از آثار فرهنگی و هنری داشته باشیم.

در زمینه مستندسازی جنگ ۱۲ روزه چه اقداماتی انجام شده است؟

با توجه به مأموریتی که در زمینه مستندسازی جنگ ۱۲ روزه به سازمان واگذار شد، قرارگاهی در مجموعه سازمان تشکیل دادیم تا جمع‌آوری، سامان‌دهی و تولید آثار مرتبط با این رویداد را دنبال کند.یکی از محصولات این مجموعه، مستند ۹۵ دقیقه‌ای «حکایت آن ۱۲ روز» است که در سه اپیزود تولید شده و مراحل آماده‌سازی نهایی خود را طی کرده است.

در این پروژه تلاش شده اسناد، تصاویر، فیلم‌ها و روایت‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه گردآوری و در قالب یک اثر مستند ارائه شود. مستند ۹۰ دقیقه‌ای پدرکشتگی، مستند خون و قلم در ۳۰ دقیقه، فیلم سینمایی انیمیشن بچه‌های جنگ، انیمیشن سروستان، بیشه هزار قصه، برگزاری مسابقه جهانی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم و تولید کتاب اسنادی روایت جنگ در ۸۰۰ صفحه و ۱۲ فصل از دیگر تولیدات سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت در زمینه جنگ ۱۲ روزه است.

این اقدامات بخشی از مسئولیت سازمان در زمینه ثبت و مستندسازی رویداد‌های مهم دفاع مقدس و مقاومت است؛ مسئولیتی که با توجه به ضرورت حفظ اسناد و جلوگیری از تحریف روایت‌های تاریخی، اهمیت ویژه‌ای دارد.