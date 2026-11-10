باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی حدود یک هفته آینده سامانه‌های بارشی قدرتمندی در استان تهران نخواهیم داشت و بیشتر موج‌های ضعیف جوی از منطقه عبور می‌کنند.

وی افزود: با توجه به فعالیت موج‌های ضعیف، احتمال ایجاد شرایط سکون نسبی هوا و افزایش آلودگی وجود دارد، اما در حال حاضر برای اظهارنظر قطعی درباره همراهی این موج‌ها با آلودگی هوا زود است و باید با نزدیک‌تر شدن به زمان فعالیت سامانه‌ها، پیش‌بینی دقیق‌تری ارائه شود.

خورشیدی درباره احتمال وقوع طوفان و وزش باد شدید در تهران نیز گفت: در حال حاضر چنین پدیده‌هایی در پیش‌بینی‌های ما دیده نمی‌شود. بارش‌های رگباری و طوفان‌های محلی معمولاً در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بهتر قابل شناسایی هستند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه پیش‌بینی بارش‌های رگباری و طوفان‌های محلی به دلیل ماهیت شکل‌گیری آن‌ها دشوار است، توضیح داد: این پدیده‌ها در سلول‌های کوچک جوی شکل می‌گیرند و به صورت طوفان‌های رگباری و ابرهای کومولونیمبوس بروز می‌کنند. از آنجا که زمان تشکیل این ابرها بسیار کوتاه است، شناسایی و پیش‌بینی دقیق آن‌ها با استفاده از مدل‌های هواشناسی دشواری زیادی دارد و به همین دلیل ممکن است در برخی موارد پیش‌بینی‌ها از وقوع این پدیده‌ها جا بمانند.

وی با اشاره به میزان دقت پیش‌بینی‌های هواشناسی بیان کرد: پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت که معمولاً بازه زمانی تا یک هفته را پوشش می‌دهند، در بیشتر موارد بیش از ۸۰ درصد دقت دارند؛ اما هرچه به سمت پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی حرکت می‌کنیم، میزان صحت پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد و دقت پیش‌بینی‌های بلندمدت معمولاً کمتر از ۷۰ درصد است. به طور کلی، هرچه زمان پیش‌بینی به وقوع پدیده نزدیک‌تر باشد، امکان ارائه پیش‌بینی دقیق‌تر افزایش پیدا می‌کند.

خورشیدی درباره وضعیت بارش‌های پاییز امسال نیز گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت، انتظار می‌رود بارش‌های پاییز در مجموع در محدوده نرمال و حتی در برخی مناطق بالاتر از نرمال باشد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت و ذخیره‌سازی منابع آب ناشی از بارندگی‌ها اظهار کرد: بارش‌هایی که در حال حاضر دریافت می‌کنیم، در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند به تقویت منابع آب زیرزمینی و افزایش ذخایر سدها کمک کنند.

وی افزود: در این زمینه با همکاران شرکت آب منطقه‌ای نیز گفت‌وگوهایی انجام شده و موضوع استفاده از بارش‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی در حال پیگیری است. همچنین برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب ذخایر سدها و منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز کشور در دوره‌های کم‌آبی داشته باشد.

خورشیدی در پایان با اشاره به تأثیر بارش‌های اخیر بر وضعیت سدهای تهران گفت: به نظر می‌رسد بارندگی‌های اخیر شرایط منابع آبی استان را تا حدودی بهبود داده باشد، اما درباره میزان دقیق ذخایر سدها و وضعیت آن‌ها اطلاعات تخصصی و به‌روز در اختیار ندارم و ارزیابی دقیق‌تر این موضوع باید از سوی مسئولان شرکت آب منطقه‌ای تهران انجام شود.