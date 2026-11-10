باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۵، درمجموع ۸۷ زمین‌لرزه در نقاط مختلف کشور به ثبت رسید. از این تعداد، ۷۱ زمین‌لرزه با بزرگی کمتر از ۳، ۱۲ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳ تا ۴، و ۴ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ تا ۵ رخ داده است و در این هفته زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۵ به بالا گزارش نشده است.

استان‌های خراسان رضوی و یزد با ۱۱ زمین‌لرزه بیشترین میزان رخداد لرزه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، زمین‌لرزه شاخص هفته با بزرگی ۴.۶ در ساعت ۰۰:۵۰:۳۸ روز ۱۰ آبان ماه در منطقه بردخون واقع در استان بوشهر به وقوع پیوست. همچنین بررسی‌های لرزه‌خیزمناطق نشان می‌دهد که بافق در استان یزد با ثبت ۸ زمین‌لرزه، به عنوان لرزه‌خیزترین منطقه کشور در این بازه زمانی شناخته شده است.

آمار رخداد‌های لرزه‌ای به تفکیک استان‌های کشور حاکی از آن است که استان‌های خراسان رضوی و یزد هر کدام با ۱۱ زمین‌لرزه، و استان‌های فارس و کرمان هر کدام با ۹ زمین‌لرزه بیشترین فعالیت لرزه‌ای را داشته‌اند.

همچنین در استان‌های بوشهر، خراسان شمالی و خراسان جنوبی هر کدام ۶ زمین‌لرزه، مازندران ۵ زمین‌لرزه، خوزستان ۴ زمین‌لرزه، استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و سمنان هر کدام ۳ زمین‌لرزه، و استان‌های اردبیل، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام ۲ زمین‌لرزه به ثبت رسیده است.

در استان‌های ایلام، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان نیز هر کدام یک زمین‌لرزه گزارش شده است.

منبع: مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران