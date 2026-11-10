باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که در پی درخواست کشور‌های منطقه، از جمله نخست‌وزیر قطر در جریان دیدار در کاخ سفید، قصد دارد فعلاً از انجام حملات نظامی جدید علیه ایران خودداری کند.

ترامپ در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز و سپس در اظهاراتی در اتاق جلسات مطبوعاتی کاخ سفید گفت که فعلاً محاصره دریایی در تنگه هرمز را ادامه خواهد داد.

ترامپ مدعی شد: «ایالات متحده آمریکا با بهترین تجهیزاتی که تاکنون ساخته شده، کاملاً آماده و مسلح است، اما فکر نمی‌کنیم دلیلی برای استفاده از آن وجود داشته باشد.»

او ادعا کرد این تصمیم را «به درخواست کشور‌های همسایه ایران» اتخاذ کرده و به‌طور مشخص از قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشور‌هایی نام برد که ترجیح می‌دهند آمریکا حملات جدیدی را آغاز نکند.

این اظهارات پس از دیدار ترامپ با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر و یکی از میانجی‌های اصلی ارتباط با تهران، مطرح شد؛ دیداری که هم‌زمان با افزایش تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ و در پی انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته آمریکا انجام گرفت.

بیش از هشت ماه پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، ترامپ احتمال ازسرگیری درگیری‌های گسترده در آینده نزدیک را کم‌اهمیت جلوه داده، اما همچنان حاضر به پذیرش طرح آتش‌بس پیشنهادی ایران نیست. مقام‌های ارشد آمریکایی و کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز درباره احتمال دستیابی قریب‌الوقوع به توافق ابراز تردید کرده‌اند.

در همین حال، حملات متقابل ادامه دارد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که آمریکا بامداد یکشنبه جزیره قشم را هدف قرار داده و ایران نیز در ماه جاری به نفتکش‌هایی در خلیج فارس و تنگه هرمز حمله کرده است.

تحرکات دیپلماتیک

آل‌ثانی که هم‌زمان نخست‌وزیری و وزارت امور خارجه قطر را برعهده دارد، پس از سفر هفته گذشته به تهران، دیشب با ترامپ دیدار کرد.

نخست‌وزیر قطر گفت گفت‌وگوهایش با ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مثبت بوده است.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از گفت‌و‌گو‌های مثبت درباره دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه سپاسگزارم.»

در مقابل، محسن رضایی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی در شبکه ایکس از آمریکا خواست «از تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی دست بردارد» و تأکید کرد: «زمان آن رسیده است که در برابر هفت شرطی که ایران بار‌ها اعلام کرده، تسلیم شود.»

پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ شامل توقف محاصره بنادر این کشور از سوی آمریکا، لغو بخشی از تحریم‌ها و توقف بمباران‌ها در ازای پایان دادن تهران به محاصره تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر تحریم‌ها به مرحله بعد موکول خواهد شد.

آمریکا بار‌ها این طرح را رد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه شروط تهران را «غیرقابل‌قبول و واقعاً غیرواقع‌بینانه» توصیف کرد.

در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه از این طرح دفاع کرد و آن را منطقی‌ترین پیشنهاد موجود برای پایان دادن به جنگ دانست.

مقام‌های ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، از جمله جی‌دی ونس، شکست حزب خود در انتخابات هفته گذشته را به جنگ ایران نسبت داده‌اند. با وجود افزایش فشار‌های سیاسی داخلی برای پایان دادن به درگیری، روبیو گفت معتقد نیست که پیشرفت دیپلماتیک و دستیابی به توافق در آینده نزدیک امکان‌پذیر باشد.

انور قرقاش، مقام ارشد امارات متحده عربی، نیز روز دوشنبه دیدگاهی مشابه مطرح کرد و گفت دستیابی به یک توافق سیاسی جامع میان آمریکا و ایران دشوار به نظر می‌رسد.

او اظهار داشت: «ما باید خود را برای دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت آماده کنیم؛ دوره‌ای که در آن نه حل‌وفصل قاطع بحران و نه شکل‌گیری نظمی باثبات در منطقه را نمی‌توان قطعی دانست.»

ونس که در ماه ژوئن ریاست مذاکرات مربوط به آتش‌بس کوتاه‌مدت را برعهده داشت، قرار است با آل‌ثانی نیز دیدار کند. قطر از ابتدای جنگ یکی از میانجی‌های اصلی بوده و پیام‌های طرفین را منتقل کرده و راهکار‌هایی را برای کاهش اختلافات پیشنهاد داده است.

نگرانی‌ها درباره جنگ طی ماه‌های گذشته سراسر منطقه را فراگرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت به ترامپ اعلام کرده است که آنکارا خواهان مشاهده تشدید دوباره تنش‌ها نیست.

اردوغان به خبرنگاران گفت: «ما در هر فرصتی تأکید می‌کنیم که حل‌وفصل این مسائل از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی امکان‌پذیر است. متأسفانه بار دیگر شاهد تغییر منفی اوضاع هستیم. تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این وضعیت به کار می‌گیریم.»

منبع: رویترز