باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم

مردم در دویست و پنجاه‌وپنجمین شب تجمعات، از اراده و عزم خستگی‌ناپذیر خود برای دفاع از وطن گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در دویست و پنجاه‌وپنجمین شب تجمعات شبانه، بر ایستادگی و پایداری در مسیر دفاع از وطن تأکید کردند و عزم و اراده خود را برای حفظ و سربلندی ایران به نمایش گذاشتند.

 

مطالب مرتبط
دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم
young journalists club

حضور پرشور مردم در ۲۵۲ اجتماع شبانه علیرغم بارش باران + فیلم

دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم
young journalists club

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر ایستادگی پای آرمان‌ها در تجمعات شب دویست‌ و سی‌وسوم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
۱۵۸۴

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
۱۱۵۶

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم
۶۱۱

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم
۵۵۳

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم
۵۰۵

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha