باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از یک منبع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، هر روز با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد عملیات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد.

بر اساس این گزارش، افرادی در داخل و خارج از کاخ سفید که خواهان جنگ نیستند، تلاش می‌کنند در برابر این درخواست‌ها ایستادگی کنند.

منبع این روزنامه گفته است رهبران کشورهای منطقه از ترامپ می‌خواهند از تشدید تنش‌ها خودداری کند و مذاکرات با تهران را در اولویت قرار دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ علیه ایران را در ۲۸ فوریه آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، توقف فوری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، بامداد هشتم ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض توافق‌های حاصل‌شده درباره تنگه هرمز متهم کرد.

دولت آمریکا پس از آن عملاً از پایان استفاده از نیروی نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و رویکرد خود را به سمت تلاش برای تحت فشار قرار دادن اقتصادی ایران از طریق تحریم‌ها تغییر داد.

منبع: تاس