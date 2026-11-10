اشتغال زایی برای سه هزار و ۷۰۰ نفر در بخش صنعت قم

به گفته مدیرکل صنعت،‌ معدن و تجارت قم از ابتدای امسال تاکنون با صدور ۱۰۹ پروانه بهره‌برداری برای آغاز فعالیت واحدهای صنعتی در قم و همچنین توسعه واحدهای صنعتی موجود برای سه هزار و ۷۰۰ نفر اشغال ایجاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، ۱۰۹ پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های صنعتی جدید در استان صادر شد و بهره‌برداران این واحد‌ها فعالیت تولیدی خود را به صورت رسمی آغاز کردند.

وحید کریمی افزود: برای آغاز به کار طرح‌های مورد نظر که در قالب واحد‌های صنعتی ایجاد شده و همچنین توسعه واحد‌های صنعتی موجود استان می‌باشد، ۱۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته و برای سه هزار و ۷۰۰ نفر ظرفیت اشتغال فراهم شده‌است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های صنعتی قم در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه شده، افزود: در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه تولید، این استان را به عنوان محل راه‌اندازی طرح‌های مورد نظر خود انتخاب می‌کنند و در همین راستا قم اکنون یکی از استان‌های پیشرو کشور در جذب سرمایه گذاران بخش صنعت و تولید است.

وی ادامه داد: در کنار سرمایه‌هایی که فعالان بخش خصوصی در بخش صنعت استان وارد می‌کنند و موجب رونق آن می‌شوند، با حمایت همه جانبه مسئولان استان اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی نیز در مسیر توسعه هرچه بیشتر این بخش به‌کار گرفته شده و صنعت قم در حال حاضر شاهد همکاری و تعامل خوب دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای جهش تولید است.

برچسب ها: صنعت قم ، اشتغال زایی
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