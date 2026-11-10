باشگاه خبرنگاران جوان - پویانمایی «شهر موشکی ۲» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی محمد سرشار روی آنتن شبکه پویا می‌رود.

در فصل جدید این مجموعه داستان فاطمه، امیرعلی و مهدی در بستر حوادث و التهابات جنگ ۱۲ روزه دنبال می‌شود. سه نوجوان خلاق و ماجراجو که با تکیه بر دانش و نبوغ خود در زمینه اختراع و ساخت ابزارهای نوآورانه، با چالش‌ها و تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند.

داستان «شهر موشکی» در فصل نخست با ماجرای ساخت ربات هوشمندی به نام «رایان» در یک جزیره و مواجهه با شخصیتی مرموز به نام «آقای سام» آغاز شد و در فصل دوم، ماجراهای این نوجوانان در فضایی تازه و با موقعیت‌هایی متفاوت ادامه پیدا می‌کند.

این مجموعه در کنار روایت ماجراجویانه خود، مفاهیمی همچون دوستی، اتحاد، مسئولیت‌پذیری و رشد فردی را در قالب داستانی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان دنبال می‌کند.

انیمیشن «شهر موشکی ۲» به سفارش مرکز پویانمایی صبا، در مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانه‌ای اوج و توسط استودیوی تولیدات خلاق مانا در ۱۳ قسمت تولید شده است.

«شهر موشکی ۲» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ به نمایش درمی‌آید و روز بعد ساعت ۲۱ از شبکه پویا بازپخش می‌شود.