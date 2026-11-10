رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز از پایان عملیات اصلاح لوله و رفع مشکل نشت فاضلاب در محدوده پروژه خط ۱ به ۴ مترو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علی کلانتری رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز، با اشاره به مشکل یادشده اظهار کرد: در جریان عملیات اجرایی پروژه خط ۱ به ۴ مترو، به‌منظور رفع مشکل نشت فاضلاب ناشی از شکستگی لوله واقع در بالای تونل، بخشی از آسفالت خیابان توحید به‌صورت موقت برداشت شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: با هماهنگی و اقدام شرکت آب و فاضلاب، اصلاح مسیر لوله و رفع مشکل نشت انجام شده و در حال حاضر عملیات پرکردن و ترمیم مقطع حفاری‌شده در حال انجام است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با تأکید بر این موضوع که در این اتفاق هیچ‌گونه ریزش یا فرونشستی در تونل رخ نداده است، تصریح کرد: انسداد موقت خیابان توحید صرفاً به‌منظور تأمین ایمنی و تسهیل تردد ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات موردنیاز برای اجرای عملیات صورت گرفته است.

کلانتری خاطرنشان کرد: پس از تکمیل عملیات اجرایی و فراهم شدن شرایط ایمن، مسیر خیابان در دو روز آینده بازگشایی خواهد شد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: نشت فاضلاب ، اصلاح مسیر ، پروژه ، مترو ، خیابان توحید
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