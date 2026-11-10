ارتش آمریکا در پی آنچه تهدید‌های امنیتی مرتبط با ایران خوانده، شماری از هواپیما‌های سوخت‌رسان خود را از پایگاه میلدنهال انگلیس به آلمان منتقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه، در پی آنچه تهدید‌های امنیتی مرتبط با ایران ادعا می کند، هواپیما‌های سوخت‌رسان و شماری دیگر از هواپیما‌های خود را از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس (RAF) در میلدنهال به آلمان منتقل کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال با استناد به منابع آگاه از این موضوع گزارش داد که این جابه‌جایی در پی ارزیابی تهدید‌های امنیتی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، به همراه دیگر مقام‌های ارشد اطلاعاتی، اعضای گروه موسوم به «گروه هشت» در کنگره را در جریان تهدید‌های متوجه نیرو‌های آمریکایی و امنیت داخلی این کشور قرار دادند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز توضیح داد که مقام‌ها برای مقابله با این تهدیدها، اقدام به «دور کردن افراد از محدوده خطر» کرده‌اند. این اظهارات پس از انتقال پیشین بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در فیرفورد مطرح شد.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود در صورت پیشرفت مذاکرات و با توجه به ترجیح شرکای منطقه‌ای برای حفظ محدودیت‌های تجاری، احتمال انجام حملات نظامی بیشتر علیه ایران «بسیار بعید» به نظر می‌رسد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، ارتش آمریکا
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