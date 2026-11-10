مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سد‌های مشهد خالی از آب است و فقط یک درصد از حجم آنها آب ذخیره است.

باشگاه خبرنگاران جوان -احمد قندهاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت:  خشکسالی‌های پیاپی و کاهش بارندگی سد‌های تامین کننده آب مشهد را از دوستی و طرق تا کارده و ارداک خالی از آب کرده است.

وی اضافه کرد: اکنون ۱۹ میلیون متر مکعب از حجم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعبی سد‌های مشهد آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: میزان بارندگی در این کلانشهر در سال آبی جاری از مهرماه تا کنون فقط ۶ دهم درصد بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد کاهش دارد.

قندهاری عنوان کرد: خشکسالی و کم‌آبی در مشهد و استان به حدی است که افزایش بارندگی‌ها نیز تاثیر چندانی در رفع مشکل تنش آبی نخواهد داشت و در شرایط فعلی مدیریت مصرف بسیار ضروری است.

وی تاکید کرد: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز نیز با جدیت ادامه یابد و این موضوع با قوت پیگیری می‌شود چنانکه در این راستا از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۶۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور شهرستان‌های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه - شاندیز و فریمان مسدود شده است.

برچسب ها: کم‌آبی ، آب سدها
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