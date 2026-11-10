همزمان با گزارش خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، سازمان دفاع مدنی عربستان به شهروندان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه امروز سه‌شنبه گزارش داد که صدای انفجار در ریاض شنیده شد. در همین راستا؛ سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی نسبت به خطر احتمالی در ریاض هشدار داد.

از سویی دیگر محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد که ادامه قتل عام غیرنظامیان یمنی، جنگ را به نقطه عطف خطرناکی می‌برد.

او افزود: مرحله تشدید درگیری‌ها از سوی صنعا آغاز خواهد شد و عربستان سعودی عواقب و مسئولیت اقدامات جنایتکارانه خود علیه غیرنظامیان غیرمسلح را بر عهده خواهد گرفت.

در یکی از مرگبارترین حملات اخیر، وزارت بهداشت دولت مستقر در صنعا اعلام کرد که حملات هوایی عربستان به منطقه بنی‌حشیش در شرق صنعا در روز شنبه ۷ نوامبر، دست‌کم ۳۳ شهید و ۳۹ زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این وزارتخانه، شماری از شهدا را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. 

در مقابل، یمن نیز حملاتی موشکی و پهپادی علیه اهدافی در خاک عربستان، از جمله فرودگاه‌ها و تاسیسات انرژی این کشور انجام داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان
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