امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران ۲ فردی را که در پارک جنگلی نور مفقود شده بودند نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌و‌جو و نجات دو فرد مفقود شده در پارک جنگلی نور خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش مفقودی دو نفر در محدوده پارک جنگلی نور، بلافاصله گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید صالحی نور به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست‌و‌جو با مشارکت و همکاری نیرو‌های منابع طبیعی و نیروی انتظامی آغاز شد.

او افزود: نیرو‌های عملیاتی پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات جست‌و‌جو، موفق به یافتن هر دو فرد مفقودشده شدند و پس از انجام اقدامات لازم، افراد مذکور به محل امن منتقل شدند.

فخاری با اشاره به همکاری و هماهنگی نیرو‌های حاضر در عملیات، ادامه داد: این عملیات ساعت ۱۹:۲۰ دیشب دوشنبه ۱۸ آبان آغاز شد و پس از تلاش عوامل عملیاتی و انتقال افراد به محل امن، در ساعت ۲۱:۵۸ با موفقیت به پایان رسید.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، فرد مفقود شده
خبرهای مرتبط
ادامه جستجوها برای یافتن فرد مفقود شده
کشف پیکر بی جان فرد مفقود شده در سوادکوه شمالی
ادامه جست‌و‌جو‌ها برای یافتن جوان مفقود شده در رودخانه تلار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوشش یک هزار و ۹۰۵ رویداد توسط هیات پزشکی مازندران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵
نساجی مازندران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
باز بودن مدارس و ادارات مازندران فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان
پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان
بابل میزبان سومین نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد در مازندران + فیلم
تشکیل کمیته تغییر اقلیم در مازندران
پایان موفقیت‌ آمیز عملیات نجات ۲ فرد مفقود شده در پارک جنگلی نور
آخرین اخبار
پایان موفقیت‌ آمیز عملیات نجات ۲ فرد مفقود شده در پارک جنگلی نور
بابل میزبان سومین نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد در مازندران + فیلم
تشکیل کمیته تغییر اقلیم در مازندران
پوشش یک هزار و ۹۰۵ رویداد توسط هیات پزشکی مازندران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵
نساجی مازندران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
باز بودن مدارس و ادارات مازندران فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان
پاسخ راهداری مازندران به ریزش دیواره مسیر کندوان
ضرورت اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت پیامد‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی مازندران
خراسان شمالی و مازندران قهرمان و نایب قهرمان والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های کشور
کاهش شکاف تولید برنج با توسعه مزارع الگویی
لغزنده بودن جاده‌های مازندران
ضرورت همراه داشتن زنجیرچرخ در محور‌های برف گیر
هشدار نارنجی وضع هوا و هشدار قرمز دریایی در مازندران