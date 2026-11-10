امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران ۲ فردی را که در پارک جنگلی نور مفقود شده بودند نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌و‌جو و نجات دو فرد مفقود شده در پارک جنگلی نور خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش مفقودی دو نفر در محدوده پارک جنگلی نور، بلافاصله گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید صالحی نور به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست‌و‌جو با مشارکت و همکاری نیرو‌های منابع طبیعی و نیروی انتظامی آغاز شد.

او افزود: نیرو‌های عملیاتی پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات جست‌و‌جو، موفق به یافتن هر دو فرد مفقودشده شدند و پس از انجام اقدامات لازم، افراد مذکور به محل امن منتقل شدند.

فخاری با اشاره به همکاری و هماهنگی نیرو‌های حاضر در عملیات، ادامه داد: این عملیات ساعت ۱۹:۲۰ دیشب دوشنبه ۱۸ آبان آغاز شد و پس از تلاش عوامل عملیاتی و انتقال افراد به محل امن، در ساعت ۲۱:۵۸ با موفقیت به پایان رسید.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران