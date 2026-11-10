باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه هیئت صلح را به ارائه تصویری تحریف‌شده از بحران ناشی از سیل در نوار غزه و نادیده گرفتن نقش اسرائیل در کارشکنی در اجرای طرح صلح مورد حمایت آمریکا متهم کرد.

حماس در واکنش به بیانیه این هیئت درباره سیل در غزه، مسئولیت تأخیر در اجرای نقشه راه را رد کرد و گفت این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی پیش‌تر با این طرح موافقت کرده‌اند.

هیئت صلح پیش‌تر در روز دوشنبه، تأخیرهای اسرائیل در اجازه ورود اقلام ضروری به غزه را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بود که این اقدامات به تشدید بحران انسانی منجر شده است. این هیئت همچنین از حماس خواسته بود به تعهدات خود، از جمله زمین گذاشتن سلاح‌ها و واگذاری اختیارات حکومتی، عمل کند.

حماس ضمن اذعان به انتقاد هیئت صلح از اسرائیل، اعلام کرد که این بیانیه مسئولیت گسترده‌تر رژیم صهیونیستی در ممانعت از اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را نادیده گرفته است.

این جنبش با اشاره به بیانیه سوم اوت میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای گفت که این کشورها پیش‌تر هشدار داده بودند نقض تعهدات از سوی اسرائیل، مرحله دوم طرح را با مشکل مواجه کرده است.

حماس تأکید کرد که تبدیل کمک‌های حیاتی بشردوستانه به اهرم فشار سیاسی، نقض تعهدات انسانی و حقوقی است؛ در حالی که محموله‌های مربوط به سرپناه و اسکان همچنان در خارج از غزه متوقف مانده‌اند و خانواده‌های آواره با سیل و سرمای شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این جنبش اعلام کرد: «کودکانی که زیر شن‌ها و در آب باران جان خود را از دست می‌دهند، طرف مذاکره نیستند» و افزود که نباید این کودکان را در گرو اهداف اسرائیل قرار داد.

حماس از هیئت صلح خواست توضیح دهد چرا برای رسیدگی به این فاجعه و وادار کردن اسرائیل به اجرای تعهدات مرحله نخست طرح اقدامی انجام نداده است. این جنبش همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه، اقلام اسکان و تجهیزات بازسازی، بدون هرگونه شرط سیاسی یا امنیتی شد.

این جنبش همچنین خواستار تعیین جدول زمانی و ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای نقشه راه شد؛ سازوکاری که شامل خروج نیروهای اسرائیلی و فراهم کردن مقدمات آغاز فعالیت کمیته فلسطینی مسئول اداره غزه نیز باشد.

حماس از هیئت صلح خواست گزارشی منتشر کند که در آن تعهدات اجراشده، تعهدات معوق‌مانده و طرف‌های مسئول تأخیر در اجرای آن‌ها مشخص شده باشد.

این جنبش بار دیگر آمادگی خود را برای اجرای مفاد توافق‌شده اعلام کرد، اما تأکید کرد که شروط جدیدی را که ترتیب اجرای تعهدات را تغییر دهد، خروج اسرائیل را به تأخیر بیندازد یا رنج غیرنظامیان را طولانی‌تر کند، نمی‌پذیرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه، طوفانی که شامگاه جمعه این منطقه را درنوردید، بیش از ۷۰ هزار چادر را زیر آب برد و موجب فروریختن ده‌ها دیوار آسیب‌دیده از جنگ شد.

همچنین سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد که شامگاه یکشنبه، در پی فروریختن یک خاکریز شنی بر روی چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی در دیرالبلح، دو زن و سه کودک جان خود را از دست دادند.

منبع: آناتولی