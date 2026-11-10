باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عابدی اظهار داشت: ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان فرودگاه اصفهان، در مسیر میدان لاله و پیش از خروجی عمان سامانی، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و بررسی وضعیت مصدومان، اقدامات لازم را برای امدادرسانی انجام دادند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، سه مرد جوان حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله در این حادثه جان خود را از دست دادند.

عابدی با اشاره به دشواری مأموریت نیروهای اورژانس در مواجهه با حوادث ناگوار تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی در تمامی ساعات شبانه روز برای امدادرسانی و نجات جان مصدومان در صحنه حوادث حضور می‌یابند و انجام این مأموریت خطیر، مسوولیتی سنگین و دشوار است.