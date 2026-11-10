مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس اعلام کرد: دانش‌آموزان شیرازی موفق به تصاحب مدال‌های طلا و نقره بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس از موفقیت دانش‌آموزان این استان در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی و کسب ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ عنوان شایسته تقدیر خبر داد و گفت: این عناوین در حالی کسب شد که دانش آموزان استان در سال گذشته و در بیست و هفتمین دوره این جشنواره ۳ عنوان شامل؛ یک نقره و یک برنز و یک عنوان شایسته تقدیر شده بودند.

محسن کلاری گفت: دانش‌آموزان استان فارس در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی، با ارائه آثار و طرح‌های خلاقانه در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، توانستند افتخارات ارزشمندی برای استان کسب کنند. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در تشریح اسامی برگزیدگان این جشنواره افزود: در این جشنواره، سید آرمین موسوی از دبیرستان معارف ۵ ناحیه ۲ شیراز در گرایش طراحی و ساخت بازی و همچنین گروه محمدمتین رمضانی و سجاد سیف‌نژاد از دبیرستان‌های معارف ۵ و نمونه دولتی توحید ناحیه ۲ شیراز در گرایش مکاترونیک، موفق به کسب مدال طلا شدند.

کلاری ادامه داد: سپهر حکمت‌راد از دبیرستان احسان ناحیه یک شیراز نیز در گرایش کامپیوتر موفق به کسب مدال نقره این جشنواره شد.

او همچنین با اشاره به کسب ۳ عنوان شایسته تقدیر توسط دانش‌آموزان استان گفت: میکائیل کاوه از دبیرستان علوم پزشکی در گرایش کشاورزی و منابع طبیعی، دایانا زارعی و محدثه صفایی از دبیرستان‌های نمونه دولتی علامه اقبال و رازی ناحیه ۴ در گرایش فناوری نانو و آرین اسماعیل‌زاده از دبیرستان نمونه دولتی توحید در گرایش علوم شناختی، موفق به کسب این عنوان شدند.

کلاری با اشاره به رشد صد در صدی در کسب عناوین برتر دانش آموزان فارس در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: این عناوین در حالی کسب شد که دانش آموزان استان در سال گذشته و در بیست و هفتمین دوره این جشنواره ۳ عنوان شامل؛ یک نقره و یک برنز و یک عنوان شایسته تقدیر شده بودند. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در پایان ضمن تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و فرهنگیان استان، اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت از استعداد‌های برتر و فراهم‌سازی زمینه بروز خلاقیت و نوآوری در مدارس، شاهد درخشش هرچه بیشتر دانش‌آموزان فارس در عرصه‌های علمی و پژوهشی کشور باشیم.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: درخشش ، دانش آموزان ، جشنواره خوارزمی ، آموزش و پرورش ، استان فارس
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