جانشین مرکز آموزش پیاده ارتش در فارس، حضور پیکر مطهر شهدای گمنام را فرصتی برای تقویت روحیه ایثار و مقاومت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس، حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در آغوش ملت را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت دانست.

سرهنگ مجتبی سلیمی در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز پیاده ارتش فارس، با اشاره به میزبانی سالانه مجموعه ارتش در منطقه فارس از شهدای گمنام در ایام فاطمیه گفت: بازگشت این شهدا پس از سال‌ها غربت، یادآور فرهنگ ایثار و شهادت و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای آنان است.

او افزود: کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی جانفشانی و شهادت در راه دفاع از میهن را داشته‌اند و حضور پیکر این شهدا، روحیه‌ای تازه برای ادامه مسیر دفاع از کشور در میان همرزمانشان ایجاد می‌کند.

سرهنگ سلیمی با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های شهدا، امام راحل و قائد شهید اظهار داشت: بار دیگر با شهدا عهد می‌بندیم که پاسدار خون پاک آنان باشیم و در مسیر پاسداری از حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تمام توان خود را برای دفاع از سرزمین و مردم شریف کشور به کار بگیریم.

منبع: ارتش فارس

برچسب ها: تشییع شهید ، مرکز پیاده شیراز ، ارتش ، ایثار و مقاومت
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