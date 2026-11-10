باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی قرارگاه راهبری و پشتیبانی از مساجد مرکز استان گیلان، امروز با حضور حضرت آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت و امامان جمعه مناطق شهرستانی برگزار شد؛ نشستی که در آن بر تبدیل شدن مساجد به پایگاه‌های زنده‌ی اجتماعی، فکری و عبادی تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.

آیت‌الله فلاحتی در این نشست با تبیین جایگاه بی‌بدیل مسجد در هندسه دینی و اجتماعی اسلام، خاطرنشان ساخت: مسجد از صدر اسلام تاکنون همواره قلب تپنده جامعه اسلامی، پایگاه سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی، پناهگاه محرومان و مرکز تربیت انسان‌های متعهد و آگاه بوده است. مسجد تنها یک مکان برای اقامه صرف نماز نیست، بلکه دانشگاهی است که در آن درس تقوا، بصیرت، همبستگی و مقابله با توطئه‌های نرم دشمنان آموخته می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه محوریت هر مسجد به دوش امام جماعت و ائمه محترم است، تصریح کرد: امام جمعه و جماعت، موتور محرک و قلب تپنده مسجد محسوب می‌شوند. حضور فعال، مستمر و هدایتگر روحانیت در میان نسل جوان، شناخت دقیق نیازهای محله و داشتن ارتباط صمیمانه و پدرانه با اقشار مختلف، می‌تواند جذابیت مسجد را دوچندان کرده و آن را به پناهگاهی امن برای رفع مشکلات فکری و اجتماعی محلات تبدیل کند.

هیئت‌امنا؛ بازوان اجرایی و مدیران امانت‌دار مساجد

آیت‌الله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خطیر هیئت‌امنای مساجد اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت‌امنا امانت‌داران خانه خدا و خادمان زائران مساجد هستند. پویایی یک مسجد تا حد زیادی به رویکرد، سعه صدر، انضباط مالی و هم‌افزایی اعضای هیئت‌امنا بستگی دارد. هیئت‌امنا باید با استقبال از حضور جوانان باانگیزه، میدان را برای خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های فرهنگی به‌روز باز کنند و از نگاه‌های سلیقه‌ای و انحصارطلبانه پرهیز نمایند.

ضرورت هماهنگی نهادهای متولی و نگاه میدانی

در ادامه این نشست، گزارش‌هایی پیرامون وضعیت مساجد مرکز استان، طرح‌های در دست اجرا برای محرومیت‌زدایی فرهنگی و ساماندهی امور عمرانی و مدیریتی مساجد ارائه شد. اعضای قرارگاه نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص تقویت سازوکارهای حمایتی، تعامل بیشتر میان پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی و ارکان مسجد بیان کردند.

منبع : روابط عمومی