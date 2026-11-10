\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06f1\u06f3 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0627\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0639\u0641\u0648\u0646\u062a \u062a\u0646\u0641\u0633\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u06f9 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0627\u0646 \u0633\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0634\u0628\u0647\u200c\u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0622\u0646\u0632\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06f5\u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u062b\u0628\u062a \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0622\u0646\u0632\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n