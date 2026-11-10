باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فصل پاییز و بیماری‌های شایع تنفسی و گوارشی + فیلم

وزارت بهداشت از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد؛ به‌طوری‌که ۵۲ درصد موارد مثبت این بیماری مربوط به کودکان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته گذشته ۱۳ درصد مراجعان بستری علائم عفونت تنفسی شدید و ۹ درصد مراجعان سرپایی علائم شبه‌آنفلوآنزا داشتند.

همچنین ۵۲ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا به کودکان اختصاص دارد.

 

مطالب مرتبط
فصل پاییز و بیماری‌های شایع تنفسی و گوارشی + فیلم
young journalists club

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

فصل پاییز و بیماری‌های شایع تنفسی و گوارشی + فیلم
young journalists club

تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم

فصل پاییز و بیماری‌های شایع تنفسی و گوارشی + فیلم
young journalists club

ویروس آنفولانزا درحال گسترش + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم
۷۴۴

از متروی زیر آب تا اخبار جعلی جنگی؛ جولان شایعه سازان در فضای مجازی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
کاهش بهای نفت ابزار راهبردی واشنگتن برای جنگ کوتاه‌مدت + فیلم
۵۷۹

کاهش بهای نفت ابزار راهبردی واشنگتن برای جنگ کوتاه‌مدت + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۵
۱۶۵

دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تحلیلگر سابق سیا؛ حمله دوباره به ایران، فاجعه اقتصادی بزرگ‌تر برای آمریکا و جهان! + فیلم
۱۱۷

تحلیلگر سابق سیا؛ حمله دوباره به ایران، فاجعه اقتصادی بزرگ‌تر برای آمریکا و جهان! + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم
۵۷

دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha