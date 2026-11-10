باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای کشورمان گفت: شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که اظهارنظرهای فنی انجام شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: ما توانستیم بزرگ‌ترین هژمونی مدعی ابرقدرتی را شکست دهیم البته برای ما فرق نمی‌کند دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه چون هر دو به ما ضربه زدند، اما همین مهاجم و سفاکی که امام و فرزندان ما را به شهادت رساند، شکست خورد و پشت‌دستی سنگینی خورد و این روند ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: ما برای دفاع از کیان خود و کشورمان، همه گزینه‌هایمان را برروی میز حفظ می‌کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: نیروهای مسلح ما نشان دادند در هر جنگی که انجام شد، نسبت به جنگ قبلی موفق‌تر، دقیق‌تر، فنی‌تر و با شگفتانه‌های جدیدتر وارد شده‌اند.

متفکرآزاد گفت: اگر دشمن خطای جدیدی مرتکب شود این جنگ برای آنها شگفتانه‌های بزرگتری خواهد داشت که شاید اصلا در مخیله‌شان نگنجد.