باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم

فوق تخصص نوزادان در خصوص اقدامات مادر بعد از خوردن جسم توسط کودک نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه طاهره طهرانچی، فوق تخصص نوزادان با حضور در برنامه سلام تهران در مورد اقدامات مادر بعد از خوردن جسم توسط کودک توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط

مادران باردار مراقب بیماری کووید ۱۹ باشند

اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم
young journalists club

هشدار متخصصین در خصوص زایمان‌های پیش از موعد و تحمیلی

اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم
young journalists club

تکنیکی که برای رشد و آینده‌ کودکان مفید است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
۱۵۸۴

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
۱۱۵۶

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم
۶۱۱

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم
۵۵۳

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم
۵۰۵

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha