سردار زهرایی در شیراز با اشاره به فعالیت ۶۲ هزار گروه جهادی، از خدمات‌رسانی گسترده در عرصه‌های عمرانی و اقتصادی تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار زهرایی در نشست توجیهی طرح «کمر بسته» بسیج سازندگی فارس با اعلام فعالیت ۶۲ هزار گروه جهادی شبکه رسمی در کشور، از پیشتازی گروه‌های جهادی استان فارس در حوزه‌های آبرسانی روستایی، محرومیت‌زدایی و طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت: جهادگران فارس بیش از ۱.۵ برابر تعهد اولیه خود، آبرسانی به ۴۰۰ روستا را به سرانجام رساندند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تشریح گستره فعالیت‌های این نهاد در سراسر کشور اظهار داشت: هم‌اکنون ۶۲ هزار گروه جهادی با جمعیتی نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستمر در عرصه‌های مختلف کشور فعالیت شبکه‌ای دارند.

او با اشاره به دستاورد‌های کلان این گروه‌ها در سطح ملی افزود:ماحصل تلاش جهادگران در کشور تاکنون شامل آبرسانی آب شرب به بیش از ۳۱۰۰ روستا و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳ میلیون هکتار از اراضی کشور بوده است.

سردار زهرایی با تمجید ویژه از عملکرد استان فارس تصریح کرد: استان فارس با وجود پهناور بودن، نه‌تنها تعهدات خود را به نحو احسن اجرا کرده، بلکه گروه‌های جهادی آن توانسته‌اند در بیش از ۴۰۰ روستا طرح آبرسانی را به اتمام برسانند که این رقم معادل یک‌ونیم برابر تعهد اولیه استان است؛ ضمن آنکه جهادگران این خطه همواره در کمک‌رسانی به سایر استان‌های کشور نیز پیش‌قدم بوده‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان با برشمردن سایر ابعاد خدمت‌رسانی این شبکه مردمی گفت: اقتصاد و اشتغال، اعطای تسهیلات کم‌بهره، تکمیل زنجیره ارزش، خدمات عمومی، نهال‌کاری، اجرای طرح هزار جهیزیه و بسته‌های معیشتی، پروژه‌های عمران و زیرساخت، سازندگی و پیشرفت، طرح‌های آبخیز تا جالیز و آبرسانی روستایی، از جمله محور‌های اصلی فعالیت مستمر گروه‌های جهادی در سراسر کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: جهادگر ، توسعه زیرساخت‌ها ، بسیج سازندگی
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