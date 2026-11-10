مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین با هدف بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ، امروز در ابوظبی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری «یو‌اِن‌اِن» گزارش داد مذاکرات سه‌جانبه میان اوکراین، آمریکا و روسیه در ابوظبی، امروز (۱۰ نوامبر) ساعت ۹:۵۰ به وقت کی‌یف (حوالی ظهر به وقت امارات) آغاز خواهد شد. طرف‌ها در این مذاکرات درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو خواهند کرد.

به گزارش این رسانه، انتظار می‌رود نمایندگان سه کشور در این نشست، موضوعات مرتبط با حل‌وفصل جنگ روسیه و اوکراین را بررسی کنند.

پیش‌تر، داوید آراخامیا، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب «خدمتگزار مردم» اوکراین، گفته بود که طرف اوکراینی انتظار دستیابی به نتایج قابل‌توجهی از دور نخست مذاکرات را ندارد، اما برای دور دوم این گفت‌و‌گو‌ها انتظارات مشخصی دارد.

به گفته وی، پس از وقفه‌ای طولانی، ازسرگیری روند مذاکرات سه‌جانبه به‌خودی‌خود یک دستاورد محسوب می‌شود.

آراخامیا همچنین تأکید کرد که آمریکا تلاش می‌کند رویکردی متوازن و متقارن در پیش بگیرد و موضع هیچ‌یک از طرفین را بر دیگری ترجیح ندهد.

در همین حال، فئودور لوکیانوف، مدیر پژوهشی بنیاد توسعه و حمایت از باشگاه گفت‌وگوی بین‌المللی والدای، اعلام کرد که در شرایط کنونی، نه مسکو و نه واشنگتن نیازی به مشارکت کشور‌های اروپایی در مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی ندارند.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اظهار داشت که اظهارات فرانسه درباره حضور نمایندگان این کشور در نشست، تلاشی برای حفظ ظاهر و پنهان کردن فقدان نقش اروپا در این روند است.

این کارشناس به اظهارات ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اشاره کرد که گفته بود کشور‌های اروپایی، از جمله فرانسه، در مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در امارات متحده عربی نماینده خواهند داشت.

لوکیانوف گفت: «طرف روسی پیش‌تر به‌روشنی و بدون هیچ ابهامی اعلام کرده است که انتظار حضور اروپا را ندارد و اروپا نیز در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. به اعتقاد من، طرف آمریکایی هم در حال حاضر نیازی به اروپا ندارد. بنابراین، تمام این صحبت‌ها درباره نمایندگی کشور‌های اروپایی در مذاکرات، صرفاً تلاشی برای حفظ ظاهر در شرایطی است که آنها هیچ نقشی برای ایفا کردن ندارند.»

وی افزود: «اروپا در حال حاضر، به‌طور کلی، هیچ نقشی جز نقش مخرب ایفا نمی‌کند و تمایلی نیز برای ایفای نقشی متفاوت ندارد.»

با این حال، مدیر پژوهشی باشگاه والدای تأکید کرد که در آینده، دستیابی به توافق درباره مسائل امنیتی اروپا بدون مشارکت کشور‌های این قاره امکان‌پذیر نخواهد بود.

او در این‌باره گفت: «اما اکنون زمان آن نیست.»

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین با هدف حل‌وفصل مناقشه اوکراین قرار است روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار شود.

ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، ریاست هیئت این کشور را برعهده خواهد داشت و رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، نیز هیئت کی‌یف را هدایت خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر اعلام کرده بود که محور اصلی مذاکرات، تضمین‌های امنیتی خواهد بود و جزئیات گفت‌و‌گو‌ها پشت در‌های بسته بررسی می‌شود.

منبع: تاس و یو ان ان

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، ابوظبی
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