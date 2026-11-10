مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات راهداری برای مقابله با خطرات احتمالی بارش‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از آمادگی کامل نیرو‌های راهداری برای استقبال از سامانه بارشی روز چهارشنبه ۲۰ آبان خبر داد و اعلام کرد که ۸۵ گروه راهداری با ۴۲۰ دستگاه ماشین‌آلات در جاده‌های استان مستقر شده‌اند.

امیری با اشاره به پیش‌بینی بارندگی روز چهارشنبه اظهار کرد: ۸۵ گروه راهداری با ۴۲۰ دستگاه ماشین‌آلات در تمامی جاده‌های استان مستقر شده‌اند تا در صورت وقوع سیلاب یا ریزش کوه و سنگ در مسیر‌های کوهستانی، اقدامات لازم را انجام دهند و سفر ایمنی را برای رانندگان فراهم کنند.

او با اشاره به بارندگی اخیر گفت: در بارندگی اخیر نیز با استقرار همه راهداران و تلاش آنها، همه جاده‌ها باز و تردد در آنها جریان داشت و هیچ‌گونه آسیبی به راه‌ها در اثر بارش باران وارد نشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از رانندگان خواست در صورت سفر در روز‌های بارانی، نکات ایمنی را رعایت کرده و پیش از حرکت از وضعیت جاده‌ها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری مطلع شوند.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل فارس ، سامانه بارشی ، بارش‌
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