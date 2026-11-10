سردار رادان در پیام تبریک هفته هوا فضا تاکید کرد: در روز‌هایی که کشور با آزمون دشوار جنگ روبه‌روست، ارزش دانش بومی، آمادگی عملیاتی و توان دقیق موشکی و پهپادی بیش از همیشه نمایان است.

باشگاه خبرنگاران جوان -متن پیام تبریک سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمندم سردار سید مجید موسوی 
فرمانده محترم نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

هفته هوافضا، فرصتی مغتنم برای قدردانی از مردانی است که سال‌ها تلاش کردند تا امروز و در شرایط جنگ تحمیلی، بتوانیم با دستانی پُر از خود دفاع و دشمن را خوار و زبون کنیم
در روز‌هایی که کشور با آزمون دشوار جنگ روبه‌روست، ارزش دانش بومی، آمادگی عملیاتی و توان دقیق موشکی و پهپادی بیش از همیشه نمایان است؛ توانمندی‌هایی که پشتوانه دفاع از میهن و حاصل سال‌ها تحقیق، تجربه و مجاهدت فرزندان این ملت است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان تهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای پرافتخار هوا فضا، قدردان تمامی عزیزانی که در طراحی، تولید، پشتیبانی و بکارگیری این توان دفاعی سهیم بوده‌اند، هستیم.

از خداوند متعال برای جنابعالی و همرزمان عزیزتان، سلامتی و سربلندی در پاسداری از آسمان و سرزمین ایران، تحت هدایت و زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) مسئلت دارم.
 
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان»

برچسب ها: سردار رادان ، هوا فضای سپاه
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