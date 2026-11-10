رئیس دبیرخانه دائمی نشان تلاش در فرهنگ سلامت گفت: فرهنگ سازی در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت امری مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - اشتری، رئیس دبیرخانه دائمی نشان تلاش در فرهنگ سلامت در نخستین آیین اعطای نشان تلاش در فرهنگ سلامت گفت: ایده اولیه طراحی و اعطای «نشان تلاش در فرهنگ سلامت» با الهام از زندگی و تلاشهای یکی از فعالان حوزه فرهنگ سلامت، زندهیاد دکتر صدیقه اعتمادسعید که در دو پایگاه سلامت و رسانه، برای ارتقای فرهنگ سلامت بیوقفه و تا پای جان کوشید و با تمرکز بر ضرورت مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ سلامت شکل گرفت.
وی از دریافت ۱۰۳ اثر از سوی این دبیرخانه برای نخستین دوره خبر داد و افزود: ۲۱ داور در سه حوزه پزشکی، رسانهای و فرهنگی- اجتماعی این آثار را مورد داوری قرار دادهاند.
وی بیان کرد: فرهنگ سازی در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت امری مهم است.
در ادامه مراسم، شهرام رفیعی مدیر کل دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت: سلامت، محصول دسترسیهای عادلانه مردم به محصولات سالم است و قدرت سلامت باید بین همه مردم توزیع شود.
به گفته وی خود مراقبتی به توانایی افراد و خانواده و در راستای مقابله با بیماری در سازمان جهانی بهداشت تعریف شده است. مجری خود مراقبتی خانوادهها و جوامع هستند.
رفیعی با بیان اینکه ۸۵ درصد از مراقبتها مربوط به حوزه خود مراقبتی است، بیان کرد: خود مراقبتی شامل تسکین بیماریها و حفظ سلامتی افراد محسوب میشود؛ برای خودمراقبتی باید جامعه را توانمند کرد.
در ادامه مراسم، غلامرضا لطیفی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد.
به گفته وی پاسخگویی به مردم جامعه موضوع مهم در حل مسائل اجتماعی است؛ رفتار اخلاقی و اخلاق پزشکی بازدارنده خیلی از معضلات خواهد بود.
لطیفی بیان کرد: احترام به حقوق شهروندی یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست موضوع با اهمیتی محسوب میشود.
لطیفی تصریح کرد: برای پوشش همگانی سلامت باید نظام سلامتی باشد که از خدمات پیشگیرانه اولیه و ثانویه حمایت کند؛ و به همین دلیل مردم، جامعه و مدرسه سالم تعریف خواهد شد؛ برنامه وزارت بهداشت ارائه خدمات بهداشتی در دوره قبل از سطح یک ودر سطوح دو و سه ارائه خدمات درمانی به مردم است.
در ادامه مراسم، محمدتقی کرمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در این مراسم، با تبیین ابعاد جدید گفتمان مسئولیت اجتماعی، بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی خیرخواهانه به سمت مشارکتهای نظاممند و عامالمنفعه در سطح جامعه تأکید کرد.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی نباید صرفا یک امر داوطلبانه محدود به گروههای خاص باشد؛ بلکه باید به عنوان یک وظیفه اجتماعی در قبال امنیت، سلامت و توسعه جامعه در میان عموم مردم نهادینه شود. هدف اصلی این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی از چارچوبهای صرفا دولتی یا حکومتی خارج شده و به سطح مشارکت عمومی برسد.
کرمی تصریح کرد: در حالیکه دولت وظیفه ترویج این فرهنگ را بر عهده دارد، مؤسسات مطالعاتی نیز نقش تسهیلگر را ایفا میکنند. مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با سازماندهی و اعتباربخشی به اقدامات اجتماعی، بستری را فراهم میکند تا ایدهها و ابتکارات خلاقانه، از سطح فردی به سطح ساختارمند برسند.
در ادامه، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در این مراسم با یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید گفت: بعضی انسانها مانند من مرگشان پایان زندگیست و برخی مانند خانم دکتر اعتمادسعید، چون حیات پرثمری داشتند، مرگشان آغاز حیات مجدد خیلیهاست و یاد و نامشان باقی خواهد ماند و به تعبیری اگر امروز، سرو پنج هزار ساله ایران ما خم شده، اما نشکسته است، یکی از مهمترین دلیلهایش همین امور خیر و انسانهایی است که خیرشان جاری است.
وی به هدفگذاری دکتر اعتمادسعید در زندگیشان اشاره کرد و افزود: عمده منابع ما در حوزه سلامت، هزینه درمان میشود ولی اگر بخشی از این منابع را در حوزه فرهنگ سلامت و فاکتورهای اجتماعی سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم جامعه سالمتری داشته باشیم و از این جهت، این خیر ماندگاری که به ابتکار خانواده این دکتر عزیز شکل گرفته، میتواند یکی از نیازهای مهم جامعه ایرانی را برطرف کند.