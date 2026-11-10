رئیس دبیرخانه دائمی نشان تلاش در فرهنگ سلامت گفت: فرهنگ سازی در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت امری مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - اشتری، رئیس دبیرخانه دائمی نشان تلاش در فرهنگ سلامت در نخستین آیین اعطای نشان تلاش در فرهنگ سلامت گفت: ایده اولیه طراحی و اعطای «نشان تلاش در فرهنگ سلامت» با الهام از زندگی و تلاش‌های یکی از فعالان حوزه فرهنگ سلامت، زنده‌یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید که در دو پایگاه سلامت و رسانه، برای ارتقای فرهنگ سلامت بی‌وقفه و تا پای جان کوشید و با تمرکز بر ضرورت مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ سلامت شکل گرفت.

وی از دریافت ۱۰۳ اثر از سوی این دبیرخانه برای نخستین دوره خبر داد و افزود: ۲۱ داور در سه حوزه پزشکی، رسانه‌ای و فرهنگی- اجتماعی این آثار را مورد داوری قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: فرهنگ سازی در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت امری مهم است.

قدرت سلامت باید بین همه مردم توزیع شود

در ادامه مراسم، شهرام رفیعی مدیر کل دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت: سلامت، محصول دسترسی‌های عادلانه مردم به محصولات سالم است و قدرت سلامت باید بین همه مردم توزیع شود.

به گفته وی خود مراقبتی به توانایی افراد و خانواده و در راستای مقابله با بیماری در سازمان جهانی بهداشت تعریف شده است. مجری خود مراقبتی خانواده‌ها و جوامع هستند.

رفیعی با بیان اینکه ۸۵ درصد از مراقبت‌ها مربوط به حوزه خود مراقبتی است، بیان کرد: خود مراقبتی شامل تسکین بیماری‌ها و حفظ سلامتی افراد محسوب می‌شود؛ برای خودمراقبتی باید جامعه را توانمند کرد.

پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد

در ادامه مراسم، غلامرضا لطیفی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد.

به گفته وی پاسخگویی به مردم جامعه موضوع مهم در حل مسائل اجتماعی است؛ رفتار اخلاقی و اخلاق پزشکی بازدارنده خیلی از معضلات خواهد بود.

لطیفی بیان کرد: احترام به حقوق شهروندی یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست موضوع با اهمیتی محسوب می‌شود.

لطیفی تصریح کرد: برای پوشش همگانی سلامت باید نظام سلامتی باشد که از خدمات پیشگیرانه اولیه و ثانویه حمایت کند؛ و به همین دلیل مردم، جامعه و مدرسه سالم تعریف خواهد شد؛ برنامه وزارت بهداشت ارائه خدمات بهداشتی در دوره قبل از سطح یک و‌در سطوح دو و سه ارائه خدمات درمانی به مردم است.

مسئولیت اجتماعی نباید صرفا یک امر داوطلبانه محدود به گروه‌های خاص باشد

در ادامه مراسم، محمدتقی کرمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در این مراسم، با تبیین ابعاد جدید گفتمان مسئولیت اجتماعی، بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی خیرخواهانه به سمت مشارکت‌های نظام‌مند و عام‌المنفعه در سطح جامعه تأکید کرد.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی نباید صرفا یک امر داوطلبانه محدود به گروه‌های خاص باشد؛ بلکه باید به عنوان یک وظیفه اجتماعی در قبال امنیت، سلامت و توسعه جامعه در میان عموم مردم نهادینه شود. هدف اصلی این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی از چارچوب‌های صرفا دولتی یا حکومتی خارج شده و به سطح مشارکت عمومی برسد.

کرمی تصریح کرد: در حالیکه دولت وظیفه ترویج این فرهنگ را بر عهده دارد، مؤسسات مطالعاتی نیز نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کنند. مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با سازماندهی و اعتباربخشی به اقدامات اجتماعی، بستری را فراهم می‌کند تا ایده‌ها و ابتکارات خلاقانه، از سطح فردی به سطح ساختارمند برسند.

در ادامه، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در این مراسم با یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید گفت: بعضی انسان‌ها مانند من مرگ‌شان پایان زندگیست و برخی مانند خانم دکتر اعتمادسعید، چون حیات پرثمری داشتند، مرگ‌شان آغاز حیات مجدد خیلی‌هاست و یاد و نامشان باقی خواهد ماند و به تعبیری اگر امروز، سرو پنج هزار ساله ایران ما خم شده، اما نشکسته است، یکی از مهم‌ترین دلیل‌هایش همین امور خیر و انسان‌هایی است که خیرشان جاری است.

وی به هدف‌گذاری دکتر اعتمادسعید در زندگی‌شان اشاره کرد و افزود: عمده منابع ما در حوزه سلامت، هزینه درمان می‌شود ولی اگر بخشی از این منابع را در حوزه فرهنگ سلامت و فاکتور‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم جامعه سالم‌تری داشته باشیم و از این جهت، این خیر ماندگاری که به ابتکار خانواده این دکتر عزیز شکل گرفته، می‌تواند یکی از نیاز‌های مهم جامعه ایرانی را برطرف کند.