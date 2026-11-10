مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت:در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار روز گذشته ️ در بازرسی از ۲۰ واحد صنفی ۱۷ فقره پرونده تخلف تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-رضا حدادپور،️ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار، روز گذشته در گشت‌های مشترک بازرسی این اداره کل در قالب ۲ تیم بازرسی، ۲۰ واحد شامل نانوایی، فروشگاه موادغذایی و هایپر گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، میوه‌فروشی، کافه، لوازم‌التحریر، قصابی، لباس و پوشاک و همچنین چند واحد لبنیاتی را مورد بازرسی قرار دادند. 

️ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده، برای ۱۷ واحد متخلف، پرونده تعزیراتی با عناوین تخلفِ گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت ساعات کار در نانوایی‌ها، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی تشکیل و برای رسیدگی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شدند.

️ حدادپور همچنین از نظارت گشت‌های مشترک  این اداره کل از مراکز پخش عمده شیشه، تخم‌مرغ و کاغذ خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها فاکتورهای خرید و فروش، نحوه عرضه و انبارش کالاها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با رصد زنجیره تامین و توزیع، از احتکار و گرانفروشی احتمالی جلوگیری بعمل آید.

منبع:روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم

برچسب ها: تعزیرات حکومتی قم ، نظارت و بازرسی
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