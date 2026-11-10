آب برخی مناطق بندرعباس از روز سه شنبه ۱۹ آبان تا چهاشنبه ۲۰ آبان قطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، آب و فاضلاب هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین محترم شهر بندرعباس می‌رساند، به دلیل انجام عملیات جابه‌جایی خط انتقال آزبست به قطر ۴۰۰ میلی‌متر، با هدف تسهیل در راهبری پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس شهر بندرعباس، آب شرب مناطق زیر از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد.

مناطق مشمول قطعی آب شهر بندرعباس عبارتند از: هنرستان‌های شهید کرانی و شهید رجایی و منازل مسکونی آنها، شرکت شهرک‌های صنعتی، مجتمع بعثت واقع در بلوار امام خمینی، مجتمع گل‌ها، مجتمع گلستان، مجتمع شیلات، مجتمع چمران و تیپ تفنگداران واقع در روبه‌روی صدا و سیما، فرودگاه بندرعباس و منازل مسکونی آن و خیابان هماگ واقع در بلوار خلیج فارس؛ لذا ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم و قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف مناطق یادشده، تقاضا می‌شود نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام‌شده اقدام فرمایند.

همچنین مشترکین محترم می‌توانند از طریق تماس با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به شماره ۱۲۲، در تمام ساعات شبانه‌روز، ضمن اعلام شکستگی و قطعی آب، از زمان وصل مجدد آب نیز مطلع شوند.

برچسب ها: قطع آب ، اطلاعیه
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