باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان فهرج از بازگرداندن بیش از چهار میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری‌شده به حساب مالباختگان کلاهبرداری‌های فضای مجازی طی مهرماه با پیگیری کارشناسان پلیس فتا خبر داد.

سرهنگ کریمی مهر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان سایبری به شهروندان نیز توصیه کرد: از باز کردن لینک‌های ناشناس، نصب برنامه‌های ارسالی از منابع نامعتبر و ارائه اطلاعات بانکی به افراد ناشناس خودداری و در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری یا برداشت غیرمجاز، سریعا موضوع را به پلیس گزارش دهند.