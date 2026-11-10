باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آزمایشگاه‌های پژوهشی باید بستری برای ظهور پژوهشگران برجسته باشند؛ افرادی که از طریق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در دانشگاه‌ها به شهرت دست می‌یابند و در رقابت‌های علمی مختلف قابل رصد هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: معیارهای اصلی برای شناسایی اساتید برتر در این حوزه، توانایی در حل مسائل، ارائه مقالات کیفی و به‌ویژه قابلیت شاگردپروری است.

ابطحی همچنین به چالش‌های موجود در مسیر حمایت از اساتید جوان و باسابقه اشاره و تصریح کرد: ورود اساتید جوان به طرح‌های پژوهشی و تخصیص حمایت‌های مالی، در کنار اساتیدی که سابقه و شهرت علمی دارند، نیازمند دقت در مدیریت است.

وی در ادامه ابراز نگرانی کرد که در جریان رقابت‌های پژوهشی و تخصیص بودجه‌های حمایتی، نباید توازنی میان حمایت از پویایی اساتید جوان و حفظ جایگاه اساتید باسابقه برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که ورود نیروهای جوان، امکان بهره‌مندی اساتید باسابقه از فرصت‌های پژوهشی را محدود نکند.