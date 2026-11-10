رئیس جمهور در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح منطقه آزاد کیش، بر تدوین الگوی موفق برای توسعه مناطق آزاد تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ارتباط تصویری با منطقه آزاد کیش، با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی برای توسعه منطقه آزاد کیش گفت: باید با بررسی تجربه‌های موفق مناطق آزاد در جهان و شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های منطقه، بهترین الگوی توسعه انتخاب شود.

او افزود: ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها بدون مطالعات دقیق ممکن است در مراحل بعدی با مشکلاتی همراه شود؛ ازاین‌رو، امیدواریم با بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بتوانیم الگویی موفق برای توسعه مناطق آزاد ارائه کنیم و موانع و مشکلات موجود را برطرف سازیم.