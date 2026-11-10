قیمت جهانی طلا با وجود کاهش بهای نفت و افزایش امیدواری‌ها به توافق دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، ۰.۸ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا در معاملات امروز سه‌شنبه کاهش یافت؛ زیرا تداوم احتمال افزایش نرخ بهره، اثر مثبت افت قیمت نفت بر بازار طلا را محدود کرد. این در حالی است که امیدواری‌ها به دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ در غرب آسیا همچنان ادامه دارد.

قیمت هر اونس طلا با افت ۰.۸ درصدی به حدود ۴ هزار و ۱۱۰ دلار رسید. این فلز گران‌بها روز دوشنبه تحت تأثیر کاهش قیمت نفت خام برنت و افزایش امیدواری‌ها به پیشرفت مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران، حدود ۲ درصد رشد کرده بود. این امیدواری‌ها پس از پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته آمریکا تقویت شد.

با وجود ادامه روند نزولی قیمت نفت در روز سه‌شنبه، عوامل دیگری همچنان بر قیمت طلا فشار وارد می‌کنند. مقام‌های فدرال رزرو آمریکا بر ضرورت مهار تورم تأکید کرده‌اند و بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بالا ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که به دلیل نداشتن بازدهی مستقیم، عاملی منفی برای طلا محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که قیمت نفت و طلا در بیشتر مقاطع سال جاری میلادی در جهت مخالف یکدیگر حرکت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش قیمت انرژی موجب تشدید تورم و سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست‌های پولی شده و از این طریق بر قیمت طلا، که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، فشار وارد کرده است.

منبع: الشرق

برچسب ها: قیمت طلا ، طلا جهانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
آمریکا همچنان هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
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