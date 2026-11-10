باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فریدون مقدس‌نژاد، عضو شورای راهبردی فنی، در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به روند توسعه شبکه ریلی کشور اظهار کرد: بررسی روند احداث خطوط راه‌آهن نشان می‌دهد که توسعه این شبکه در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و برنامه‌های توسعه کشور نقش مهمی در گسترش زیرساخت‌های ریلی داشته‌اند.

وی با اشاره به روند احداث خطوط ریلی در سال‌های پیش از انقلاب گفت: نخستین خطوط راه‌آهن کشور در سال‌های ابتدایی توسعه این صنعت احداث شد و در سال‌های بعد نیز مسیرهای دیگری به شبکه ریلی اضافه شدند. به‌عنوان نمونه، برخی محورهای ریلی از جمله مسیرهای منتهی به کاشان و اصفهان در دوره‌های مختلف توسعه یافتند و بخشی از خطوط نیز پس از انقلاب تکمیل شدند.

مقدس‌نژاد با اشاره به توسعه شبکه ریلی پس از انقلاب افزود: پس از انقلاب اسلامی، کشور چندین برنامه توسعه را تجربه کرد که در هر یک از آن‌ها، توسعه شبکه ریلی و افزایش طول خطوط راه‌آهن به‌عنوان یکی از اهداف زیرساختی مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای راهبردی فنی با اشاره به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بیان کرد: در این برنامه‌ها نیز گسترش خطوط ریلی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی مورد توجه قرار داشت، هرچند میزان تحقق اهداف در دوره‌های مختلف یکسان نبود.

وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف برنامه‌های توسعه گفت: بررسی هم‌زمان رشد اقتصادی و نرخ تورم در این دوره‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر روند توسعه زیرساخت‌ها ارائه دهد.

مقدس‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش و مشارکت پژوهشگران اشاره کرد و گفت: در فرآیند برنامه‌ریزی برای این رویداد، کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و پس از برگزاری پنج نشست تخصصی، محورهای اصلی همایش و چارچوب دریافت مقالات مشخص شد.

وی افزود: مقالات ارسالی در هفت محور از جمله مدیریت و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و میزان مشارکت پژوهشگران و فعالان این حوزه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بخش پژوهشی صنعت ریلی کشور است.

مقدس‌نژاد با اشاره به استقبال از ارسال مقالات و حضور فعالان علمی و تخصصی تصریح کرد: میزان مشارکت در این رویداد فراتر از انتظار بود و نشان داد که در صنعت ریلی کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تبادل تجربه و تقویت نگاه علمی وجود دارد.