باشگاه خبرنگاران جوان - فرودگاه خرم‌آباد پس از سال‌ها فعالیت در شبکه پرواز‌های داخلی، اکنون با اخذ مجوز مرز هوایی بین‌المللی در موقعیتی تازه قرار گرفته‌است.

این مجوز قرار است دامنه کارکرد این زیرساخت را از جابه‌جایی مسافر فراتر ببرد و آن را به یکی از مسیر‌های احتمالی توسعه صادرات، حمل کالا، گردشگری و ارتباطات اقتصادی لرستان با بازار‌های خارج از کشور تبدیل کند..

امید امیدی شاه‌آبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، اخذ مجوز مرز هوایی و بین‌المللی‌شدن فرودگاه خرم‌آباد را نتیجه پیگیری‌های استاندار و مجموعه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و وزارت کشور می‌داند.

از نگاه او، این مجوز نمونه‌ای از رویکرد متفاوت در برنامه راهبردی توسعه لرستان است و باید از آن به‌عنوان زیرساختی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.

امیدی با اشاره به تأثیر این ظرفیت بر مبادلات تجاری می‌گوید دسترسی به بازار‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند زمان و هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهد و فرودگاه خرم‌آباد را به حلقه‌ای مهم در زنجیره لجستیک و تجارت تبدیل کند.

به‌گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان برقراری پرواز‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه ورود گردشگران خارجی، تسهیل سفر‌های تجاری و زیارتی، تقویت ارتباطات اقتصادی و افزایش امکان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.

اهمیت این مجوز زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت پروازی فرودگاه شهدای خرم‌آباد در ماه‌های گذشته بررسی شود. فعالیت پرواز‌های مسافربری این فرودگاه پس از جنگ و آسیب‌دیدگی مجموعه، از هفته نخست اسفند ۱۴۰۴ متوقف شد و پرواز‌های عمومی پس از هشت ماه وقفه، دوم آبان امسال با برقراری مسیر تهران ـ خرم‌آباد از سر گرفته شد.

منبع: استانداری لرستان