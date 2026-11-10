رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی سالمندی را از اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی به سومین کنگره بین‌المللی سالمندی، سالمندان برخوردار از تجربه، دانش و مهارت را سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ارزشمندی توصیف کرد که می‌توانند همچنان در خانواده و جامعه و عرصه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند و افزود: از این منظر، سالمندی فعال به معنای فراهم آوردن فرصت‌هایی است که هر فرد بتواند متناسب با توانایی‌ها و شرایط خود، از سلامت و کیفیت زندگی مطلوب برخوردار شود، استقلال و کرامت انسانی خویش را حفظ کند و در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.

رئیس جمهور تحقق این رویکرد را مستلزم عبور از نگاه بخشی و توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی سالمندان دانست و تصریح کرد: ارتقای سلامت جسمی و روانی، پیشگیری از بیماری‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت‌های اجتماعی و تحکیم پیوند میان نسل‌ها، از جمله الزاماتی است که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان همچنین برگزاری سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با محوریت سالمندی فعال را فرصتی برای گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کشور عنوان کرد و افزود: دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های همه نسل‌ها، سالمندی را مسئله‌ای فرابخشی و از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

در جهان امروز، افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند، از مهم‌ترین تحولات جمعیتی است که در کنار دستاورد‌های مهم علمی، پزشکی و اجتماعی، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و الگو‌های توسعه را پیش روی جوامع قرار داده است. این تحول در کشور ما نیز با شتابی قابل توجه در حال وقوع است و مواجهه هوشمندانه با آن، مستلزم نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر دانش و تجربه است.

سالمندی را نباید صرفاً مرحله‌ای از زندگی دانست که با کاهش توانایی‌ها و افزایش نیاز‌های مراقبتی تعریف می‌شود. سالمندان، برخوردار از تجربه، دانش، مهارت و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ارزشمندی هستند که می‌توانند همچنان در خانواده و جامعه و عرصه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند. از این منظر، سالمندی فعال به معنای فراهم آوردن فرصت‌هایی است که هر فرد بتواند متناسب با توانایی‌ها و شرایط خود، از سلامت و کیفیت زندگی مطلوب برخوردار شود، استقلال و کرامت انسانی خویش را حفظ کند و در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.

تحقق این رویکرد، مستلزم عبور از نگاه بخشی و توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی سالمندان است. ارتقای سلامت جسمی و روانی، پیشگیری از بیماری‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت‌های اجتماعی و تحکیم پیوند میان نسل‌ها، از جمله الزاماتی است که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های همه نسل‌ها، سالمندی را مسئله‌ای فرابخشی و از دغدغه¬ها و اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند. مواجهه مؤثر با این تحول جمعیتی، و مدیریت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خانواده‌ها و خود سالمندان است. بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی و انطباق آنها با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیز می‌تواند به تدوین راهبرد‌هایی کارآمد و پایدار در این زمینه کمک کند.

برگزاری سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با محوریت سالمندی فعال، فرصتی برای گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کشور است. از همه برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران استادان، پژوهشگران و متخصصان داخلی و همچنین مهمانان و صاحب‌نظران خارجی که با حضور و مشارکت خود بر غنای علمی این کنگره افزوده‌اند، قدردانی می‌کنم.

امیدوارم مباحث، پژوهش‌ها و دستاورد‌های این کنگره، افزون بر گسترش دانش در حوزه سالمندی، به ارائه راهکار‌های عملی، تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی و شکل‌گیری پیشنهاد‌های سیاستی مؤثر برای ارتقای سلامت، رفاه و نشاط سالمندان بینجامد و زمینه‌ساز برنامه‌هایی جامع برای برخورداری این نسل از زندگی باکیفیت، عزتمندانه و همراه با فرصت نقش‌آفرینی باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سالمندی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
جوانان نخبه داریم به آنها کار واگذار کنید
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