باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه‌ خبرنگاران جوان درباره امکان ثبت‌نام سایر دانش‌آموزان در مدارس شاهد گفت: برای دانش آموزان غیر ایثارگر و شهید امکان ثبت نام در مدارس شاهد وجود دارد اما مشروط به ظرفیت مدارس؛ در زمان ثبت‌نام است و در صورت خالی بودن ظرفیت مدارس و کلاس‌ها، دانش‌آموزان دیگر نیز می‌توانند با کسب امتیاز وارد شوند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش افزود: ورود به مدارس شاهد بدون امتیاز ممکن نیست، اما برای این گروه از دانش‌آموزان امتیازهایی از جمله امتیازهای قرآنی و فرهنگی‌هنری و همچنین امتیاز رتبه‌آوری در مسابقات فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده است و از این طریق می‌توانند در مدارس شاهد پذیرش شوند.

پناهی روا مدارس شاهد را مدارس خاص دولتی توصیف کرد که بیشتر برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده‌اند و گفت: با وجود این، در صورت وجود ظرفیت، از امتیازهای خارج از این سیستم نیز پذیرش انجام می‌شود.