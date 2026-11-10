مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش گفت: برای دانش آموزانی که عضو خانواده شهدا و ایثارگران نیستند هم امکان ثبت نام در مدارس شاهد وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه‌ خبرنگاران جوان درباره امکان ثبت‌نام سایر دانش‌آموزان در مدارس شاهد گفت: برای دانش آموزان غیر ایثارگر و شهید  امکان ثبت نام در مدارس شاهد وجود دارد  اما مشروط به ظرفیت مدارس؛ در زمان ثبت‌نام است و در صورت خالی بودن ظرفیت مدارس و کلاس‌ها، دانش‌آموزان دیگر نیز می‌توانند با کسب امتیاز وارد شوند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش افزود: ورود به مدارس شاهد بدون امتیاز ممکن نیست، اما برای این گروه از دانش‌آموزان امتیازهایی از جمله امتیازهای قرآنی و فرهنگی‌هنری و همچنین امتیاز رتبه‌آوری در مسابقات فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده است و از این طریق می‌توانند در مدارس شاهد پذیرش شوند.

پناهی روا مدارس شاهد را مدارس خاص دولتی توصیف کرد که بیشتر برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده‌اند و گفت: با وجود این، در صورت وجود ظرفیت، از امتیازهای خارج از این سیستم نیز پذیرش انجام می‌شود.

برچسب ها: مدارس شاهد ، ثبت نام مدرسه
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