در پی تداوم طرح‌های نظارتی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز طی یک عملیات مشترک با نهادهای امنیتی در ارومیه کشف و جمع‌آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر کیامهر با اعلام این خبر افزود: این عملیات با همکاری مشترک کارشناسان حوزه رمزارز ستاد این شرکت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در یکی از مناطق ارومیه به اجرا درآمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با تأکید بر صیانت از شبکه توزیع و حقوق مشترکان قانون‌مدار تصریح کرد: فعالیت غیرقانونی تجهیزات استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه موجب افزایش تلفات انرژی، اختلال در پایداری شبکه و تضییع حقوق شهروندان می‌شود.

وی ضمن قدردانی از تعامل نهادهای امنیتی با صنعت برق استان خاطرنشان کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز با بهره‌گیری از پایش هوشمند مصرف و ظرفیت‌های کارشناسی با قاطعیت ادامه دارد و دستگاه برق با هیچ متخلفی اغماض نخواهد کرد.

کیامهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا گامی مؤثر در جهت صیانت از سرمایه‌های ملی و پایداری شبکه برق برداشته شود.

برچسب ها: مزرعه رمز ارز ، شرکت برق
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