باشگاه خبرنگاران جوان-محمد احمدی‌جبلی،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم با اشاره به بارندگی‌های مناسب در بالادست و جاری شدن آب در رودخانه‌های فصلی استان، از شکل‌گیری جریان قابل‌توجه آب در بستر رودخانه قمرود خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حجم آب عبوری از قمرود به سمت دشت مسیله و دریاچه نمک به حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب خواهد رسید؛ رویدادی که ضرورت صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از هرگونه تعرض و محدودسازی مسیر طبیعی جریان آب را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

وی با اشاره به دبی جریان آب در قمرود افزود: سرچشمه این جریان، بارندگی‌های مناسب در بالادست و ورود آب از رودخانه‌های خرم‌رود زواریان و قلعه‌چم است که از شب گذشته وارد بستر قمرود شده‌اند. بیشترین دبی ثبت‌شده طی ساعت ۲۴ شب گذشته حدود ۴۰ متر مکعب بر ثانیه بوده و در حال حاضر میزان جریان ورودی به حدود ۲۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم گفت: با توجه به شرایط بارندگی در بالادست، پیش‌بینی می‌شود دبی جریان در قمرود به ۳۵ تا ۴۰ متر مکعب بر ثانیه برسد و در مجموع حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب آب پس از عبور از دشت قم و مسیله به سمت دریاچه نمک هدایت شود. بر اساس آمار موجود، آخرین سیلاب قابل‌توجه قمرود مربوط به بهار سال ۱۳۹۸ بوده است.

احمدی‌جبلی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بستر و حریم رودخانه قمرود تصریح کرد: رودخانه‌ها و مسیل‌ها مسیرهای طبیعی انتقال رواناب و سیلاب هستند و هرگونه ساخت‌وساز، تصرف، دیوارکشی، خاک‌ریزی یا ایجاد موانع در این محدوده‌ها می‌تواند ظرفیت عبور جریان آب را کاهش دهد و خطر آب‌گرفتگی و خسارت به تأسیسات، املاک و زیرساخت‌های شهری را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع در محدوده مرکزی شهر قم و به‌ویژه اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) خاطرنشان کرد: ارزش تاریخی، مذهبی و اقتصادی این محدوده و تمرکز فعالیت‌های شهری در اطراف حرم، ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی بستر قمرود را دوچندان می‌کند و نباید توسعه کالبدی شهر، اجرای پروژه‌های عمرانی یا ایجاد فضاهای خدماتی به محدودسازی بیشتر مسیر طبیعی رودخانه و کاهش ظرفیت عبور سیلاب منجر شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم ادامه داد: هرگونه طرح توسعه، ساماندهی، احداث سازه یا تغییر در وضعیت بستر و حریم قمرود به‌ویژه در محدوده‌های شهری و پیرامون حرم مطهر، باید پیش از اجرا از نظر هیدرولوژیکی و هیدرولیکی بررسی شود و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کند، همچنین ضروری است از صدور مجوزهای جدیدی که موجب کاهش عرض مؤثر مسیل، انسداد مسیر جریان یا افزایش آسیب‌پذیری مناطق پایین‌دست می‌شود، جلوگیری شود.

احمدی‌جبلی با تأکید بر اینکه ساماندهی رودخانه نباید به‌معنای محدود کردن مسیر طبیعی آن باشد، گفت: در برنامه‌ریزی‌های شهری باید ظرفیت عبور سیلاب‌های با دوره بازگشت مناسب، شرایط بارندگی‌های حدی و تغییرات احتمالی اقلیمی در نظر گرفته شود. هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه باید با مطالعات فنی و ارزیابی آثار آن بر مناطق بالادست و پایین‌دست همراه باشد.

وی از شهروندان خواست با توجه به احتمال تغییر ناگهانی دبی رودخانه، از نزدیک شدن به بستر قمرود، توقف در حاشیه رودخانه، ورود به مسیرهای آب‌گذر و تردد از نقاطی که احتمال عبور جریان سیلاب وجود دارد، خودداری کنند و از استقرار خودرو، تجهیزات و وسایل در حریم رودخانه و مسیل‌ها بپرهیزند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم تأکید کرد: حفاظت از قمرود تنها یک موضوع مرتبط با مدیریت آب نیست، بلکه مسئله‌ای اساسی در حوزه ایمنی شهری، حفاظت از سرمایه‌های عمومی و تاب‌آوری شهر قم در برابر مخاطرات طبیعی است.

احمدی‌جبلی اضافه کرد: صیانت از عرض و ظرفیت واقعی مسیل، جلوگیری از تصرفات جدید و رعایت الزامات فنی در اجرای طرح‌های عمرانی باید به‌عنوان یک اصل جدی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.