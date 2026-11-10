باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پخش رسمی رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که هواپیمای نظامی روسیه که شامگاه یکشنبه در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو فرود آمد، حامل شماری از مقام‌های روس از جمله «ایگور کوستیوکوف»، رئیس اطلاعات نظامی روسیه بوده است.

این سازمان افزود که هواپیمای مذکور روز دوشنبه به مقصد ابوظبی پرواز کرده است. به گفته این رسانه، قرار است آمریکا روز سه‌شنبه نشستی با عنوان «اجلاس صلح» در ابوظبی برگزار کند که مقام‌های ارشد روسیه و اوکراین در آن حضور خواهند داشت.

سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک منبع خارجی که نامش را فاش نکرد، گزارش داد: «این هواپیما حامل مقام‌های ارشد روس، از جمله رئیس اطلاعات نظامی روسیه بود که به درخواست آمریکا و برای انجام مذاکرات با سران نهاد امنیتی اسرائیل وارد تل‌آویو شدند.»

این رسانه بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: «سخنگوی ارتش اسرائیل، دفتر نخست‌وزیر و سفارت روسیه در اسرائیل از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کردند.»

ابوظبی نیز تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

سازمان پخش اسرائیل شامگاه یکشنبه نیز از فرود یک هواپیمای نظامی روسیه در فرودگاه بن‌گوریون خبر داده و این پرواز را «غیرمعمول» توصیف کرده بود؛ پروازی که هویت سرنشینان و علت سفر آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

این سازمان توضیح داده بود که یک فروند هواپیمای نظامی روسی از نوع «توپولف تو-۱۵۴» که برای جابه‌جایی مقام‌ها و فرماندهان ارشد نظامی استفاده می‌شود، شامگاه یکشنبه در فرودگاه بن‌گوریون فرود آمده است، بدون آنکه هویت مسافران یا هدف این سفر مشخص شود.

بر اساس این گزارش، چنین پروازی طی سال‌های اخیر سابقه نداشته است. به گفته این رسانه، هواپیمای مذکور از پایگاه هوایی «چکالوفسکی» در نزدیکی مسکو به پرواز درآمده و حدود ساعت ۲۱ یکشنبه به وقت محلی (۱۹ به وقت گرینویچ) در فرودگاه بن‌گوریون فرود آمده است.

در همین ارتباط، سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد که گفت‌و‌گو‌های نظامی میان این رژیم تروریستی و روسیه در گذشته عمدتا بر حضور نیرو‌های این کشور در سوریه متمرکز بوده است.

این رسانه افزود که سازوکاری برای هماهنگی میان ارتش‌های دو طرف با هدف جلوگیری از برخورد‌های نظامی در نزدیکی مرز‌های رژیم تروریستی اسرائیل ایجاد شده بود.

بر اساس این گزارش، روسیه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، حضور نظامی خود در سوریه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.پ همچنین روسیه اخیرا روند خارج کردن نیرو‌ها و تجهیزات نظامی خود از پایگاه هوایی «حمیمیم» در نزدیکی شهر لاذقیه سوریه را آغاز کرده است.

سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل در ادامه به روابط راهبردی روسیه با ایران در شرایط تداوم تقابل میان واشنگتن و تهران اشاره کرد. این رسانه همچنین گزارش داد که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پنج روز پیش به مسکو سفر کرده و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده است.

به نوشته این سازمان، در این مذاکرات موضوعات مختلفی از جمله تقابل جاری میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل هیچ ارتباطی میان سفر مقام ایرانی به مسکو و فرود هواپیمای نظامی روسیه در اراضی اشغالی مطرح نکرده است.

منبع: آناتولی