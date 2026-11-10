باشگاه خبرنگاران جوان - سفر هیئت اقتصادی آذربایجان‌غربه ویتنام باحضور نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان و در پی بازدید پیشین هیئت ویتنامی از باغات و ظرفیت‌های تولید و صادرات سیب آذربایجان‌غربی، با هدف پیگیری توافقات اولیه انجام شده است.

در این نشست، نیاز بازار ویتنام به ارقام مختلف سیب، استانداردهای کیفی، الزامات فنی و بهداشتی، شرایط بسته‌بندی و حمل‌ونقل و سازوکارهای تجاری صادرات مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت تولید محصولات متناسب با تقاضای واردکنندگان ویتنامی ارزیابی شد.

این رایزنی‌ها با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی و همکاری رایزن بازرگانی ایران در ویتنام، با هدف عملیاتی‌سازی توافقات پیشین، توسعه فرصت‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان آذربایجان‌غربی و واردکنندگان ویتنامی ادامه خواهد یافت.

منبع:استانداری