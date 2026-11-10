باشگاه خبرنگاران جوان - داوود نورمحمدی سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: : مدیریت زمان حضور گردشگران و تعیین ساعت تعطیلی تفرجگاه، فرصتی برای کاهش مزاحمت‌های انسانی و بهره‌مندی حیات‌وحش از منابع طبیعی این محدوده فراهم کرده است.

وی افزود: ثبت تصاویر پلنگ ایرانی و توله‌اش در قلب دره چهلمیر از منظر اکولوژیک اهمیت قابل توجهی دارد؛ چراکه این گونه به‌عنوان یکی از گوشت‌خواران رأس هرم غذایی نسبت به تغییرات زیستگاهی و میزان حضور و مزاحمت انسان حساس است و استفاده آن از محدوده‌ای که در ساعات مشخصی در اختیار گردشگران قرار دارد، می‌تواند بیانگر وجود شرایطی از آرامش و امنیت نسبی برای تردد و فعالیت حیات‌وحش باشد.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی چهلمیر وجود منابع آبی رودخانه درگز است که نقش مهمی در تأمین نیاز‌های زیستی گونه‌های مختلف جانوری دارد. مدیریت ساعت فعالیت و تعطیلی تفرجگاه این امکان را فراهم کرده است که پس از پایان حضور گردشگران حیات‌وحش بتواند با مزاحمت کمتر از ظرفیت آب رودخانه و منابع طبیعی این محدوده استفاده کند.

نورمحمدی با اشاره به اهمیت این موضوع در مدیریت مناطق تحت حفاظت بیان کرد: تنظیم و مدیریت حضور گردشگران در زیستگاه‌های حساس صرفا یک اقدام اجرایی یا گردشگری نیست بلکه بخشی از مدیریت حفاظتی زیستگاه به شمار می‌رود. رعایت ساعت تعطیلی، کنترل تردد، پرهیز از ایجاد آلودگی صوتی و نوری و احترام به حریم زیستی گونه‌ها می‌تواند به کاهش تعارض میان فعالیت‌های انسانی و نیاز‌های حیات‌وحش کمک کند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: حضور پلنگ ماده و توله‌اش در چنین محدوده‌ای، از این جهت نیز حائز اهمیت است که دوره پرورش توله مرحله‌ای حساس در چرخه زندگی این گونه محسوب می‌شود و برخورداری از زیستگاهی با منابع غذایی و آبی مناسب و حداقل مزاحمت انسانی در بقای آن نقش دارد.