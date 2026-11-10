بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۷۱.۴ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۸۳۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش داشت.

بررسی تحولات تورم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه شاخص کل که در ماه های گذشته روندی افزایشی داشت؛ در شهریورماه و مهرماه سال ۱۴۰۵ با کاهش روبرو شد و به ترتیب ارقام ۸۳.۸ و ۸۳.۵ درصد را ثبت کرد.

همچنین لازم به ذکر است، تورم ماهانه شاخص کل که ارقام ۷.۰ و ۸.۵ درصد به ترتیب در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال جاری را تجربه کرده بود؛ در ادامه، از روند نزولی برخوردار شد؛ به طوری که در خردادماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از آن، به رقم ۷.۴ درصد و سپس با کاهش ۳.۸ واحد درصدی، به رقم ۳.۶ درصد در تیرماه سال جاری رسید.

در مردادماه، شهریورماه و مهرماه سال ۱۴۰۵ نیز تورم ماهانه به ترتیب ارقام ۳.۷ ، ۳.۹ و ۴.۶ درصد را به ثبت رساند که مبین آن است که تورم ماهانه در مقایسه با ماه های ابتدایی سال، در سطوح پایین تری قرار گرفته است.