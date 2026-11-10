رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از بیماری آلزایمر همسایه مسن، پس از سرقت طلاهای چند میلیاردی او به قتل رسانده و جسدش را دفن کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در جمع خبرنگاران و در حاشیه اجرای طرح کاشف اظهار کرد: مدتی قبل پرونده فقدان یک زن سالخورده مبتلا به آلزایمر به اداره پیگیری پرونده‌های فقدانی واصل شد. در پی اعلام مفقودی این زن، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن وی آغاز شد و کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، به نتایج مهمی دست یافتند.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد یکی از همسایگان این زن که از بیماری و شرایط ذهنی وی اطلاع داشته، با سوءاستفاده از وضعیت او و به بهانه کمک، وی را سوار خودروی خود کرده و به خارج از شهر تهران منتقل کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم پس از سرقت طلا‌های قابل توجه این زن، او را به قتل رسانده و برای از بین بردن آثار جرم و جلوگیری از شناسایی، جسد وی را در محلی خارج از شهر دفن کرده است. همچنین تلفن همراه و برخی وسایل متعلق به مقتول را نیز در همان محدوده دفن کرده بود.

خدایی با اشاره به روند شناسایی و دستگیری متهم گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی و جمع‌آوری ادله و مستندات، موفق به شناسایی این فرد شدند و پس از دستگیری، متهم به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی درباره انگیزه متهم از ارتکاب این جنایت تصریح کرد: انگیزه اصلی متهم، سرقت طلا‌های همراه مقتول بود. ارزش تقریبی اموال مسروقه حدود دو تا سه میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی از آن به اموالی از جمله خودرو تبدیل شده بود و توسط مأموران کشف شد. تلفن همراه متعلق به مقتول نیز در جریان تحقیقات پیدا شد.

برچسب ها: قتل ، پلیس آگاهی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
روند سریع اعدام اینها باید شدید قاطع باشه اینها واقعا شیاطین روی زمین هستند به نظرم محاربه هستند اینها هیچ رحمی در قبال این قاتلین نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
لطفا قاتل در ملا عام اعدام کنید
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