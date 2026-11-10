معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای مبتنی بر حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر و تشویق مشترکان پرمصرف و بدمصرف، به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش تعرفه‌گذاری هدفمند در اصلاح الگوی مصرف آب گفت: اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای مبتنی بر حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر و تشویق مشترکان پرمصرف و بدمصرف، به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ منجر شده است.

 مسعود علویان صدر با اشاره به سازوکار تعرفه‌گذاری آب بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: نظام تعرفه‌گذاری آب به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشترکان خوش‌مصرف، مشترکان بدمصرف به تغییر رفتار و مدیریت مصرف تشویق شوند.

او افزود: رویکرد اصلی این سیاست، برقراری عدالت در پرداخت هزینه آب و جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنصفانه به مشترکانی است که الگوی مصرف متعارفی دارند. به این ترتیب، مشترکان خوش‌مصرف از تعرفه‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند و هزینه مصرف بالاتر از الگو، متناسب با میزان مصرف افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که این سازوکار، کاهش مصرف را برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف به یک انتخاب اقتصادی بدل می‌کند، خاطرنشان کرد: مشترکانی که مصرف خود را کاهش می‌دهند و به محدوده الگوی مصرف بازمی‌گردند، می‌توانند به‌مراتب بیش از حجم آب صرفه‌جویی‌شده، از کاهش هزینه قبض و بهره‌مندی از یارانه برخوردار شوند.

علویان صدر تأکید کرد: هدف از این رویکرد صرفاً افزایش هزینه آب برای مشترکان پرمصرف نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح رفتار مصرفی، مدیریت تقاضا و تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف است.

او اضافه کرد: نتایج اجرای این سیاست نشان می‌دهد بخشی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف به کاهش مصرف خود ترغیب شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۳.۲ درصد کاهش یافته است.

او یادآور شد: تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای عادلانه در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم می‌تواند ضمن صیانت از منابع محدود آب، زمینه برخورداری عادلانه‌تر مشترکان از این سرمایه ملی را فراهم کند.

منبع: شرکت آب و فاضلاب

برچسب ها: مدیریت مصرف آب ، مصرف آب
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