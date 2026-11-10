باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اشاره به فشار‌های اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، گفت: دولت با وجود مشکلات و کمبود‌ها تلاش کرده است قدرت خرید مردم را حفظ کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت نسبت به مشکلات معیشتی مردم واقف است، اظهار کرد: به هیچ عنوان نافی مشکلات و کمبود‌ها نیستیم و همه مشکلات را قبول داریم.

مهاجرانی همچنین درباره مطالبات خرده‌فروشی‌ها در حوزه کالا گفت: تاکنون ۵۰ همت از این مطالبات پرداخت شده و ۴۰ همت دیگر نیز ظرف هفته آینده پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: امیدواریم با تصمیم‌هایی که در حوزه کالابرگ گرفته می‌شود، بتوانیم قدرت خرید مردم را به‌درستی حفظ کنیم.

سخنگوی دولت، با اشاره به آغاز اقدامی برای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه بر پایه عدالت، گفت: اگر قرار است کالابرگ، یارانه و سایر حمایت‌های دولت به افراد نیازمند برسد، ابتدا باید نیازمندان واقعی را به‌درستی شناسایی کنیم.

وی افزود: رویکرد آمارگیری و به‌روز‌رسانی داده‌ها می‌تواند به افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و افزایش دقت اطلاعات کمک کند.

مهاجرانی تأکید کرد: اصلی‌ترین هدف ما این است که گروه هدف را به‌درستی بشناسیم، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده باشد و برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه پایدار انجام شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از پرسش‌های اصلی در سیاست‌های حمایتی، شناسایی نیازمند واقعی است، اظهار کرد: این اقدام کمک می‌کند ذی‌نفعان واقعی طرح‌های حمایتی به‌درستی شناسایی شوند و یارانه‌ها به جامعه هدف برسد.

احتمال قطعی گاز در تهران هم وجود دارد

مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره احتمال قطعی گاز در تهران گفت: تهران نیز مانند سایر نقاط کشور است و تهرانی‌ها تفاوتی با دیگر هموطنان ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز افزود: اینکه گاز تهران قطع شود یا نه، به میزان مصرف بستگی دارد و اگر مصرف به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، احتمال قطعی گاز در تهران نیز وجود خواهد داشت.

مهاجرانی همچنین از استانداران به دلیل فعال‌کردن ابتکار عمل‌ها و اقدامات مورد درخواست دولت برای مدیریت مصرف و عبور از شرایط موجود قدردانی کرد.

وی با اشاره به مشکل تأمین گاز صنایع بیان کرد: سال جاری سال دشواری از نظر تأمین انرژی خواهد بود و حمله به زیرساخت‌های گازی نیز با هدف ایجاد مشکل برای صنایع و تأمین گاز در زمستان انجام شده است.

مهاجرانی با اشاره به برنامه دولت برای صنایع افزود: دولت سه مسیر را دنبال می‌کند: صرفه‌جویی در مصرف، بازگرداندن بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده و توسعه پویش‌های کاهش مصرف.

مهاجرانی گفت هر یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی در منازل می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی ایجاد کند و این صرفه‌جویی می‌تواند امکان اختصاص گاز بیشتر به صنایع را فراهم کند.



دولت علاقه‌مند به افزایش حقوق کارکنان است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق و مطرح شدن رقم ۲۰ درصد گفت: دولت علاقه‌مند به افزایش حقوق کارکنان است، اما با محدودیت منابع و شرایط جنگی مواجه است.

وی تأکید کرد: اگر منابع لازم فراهم باشد، دولت برای افزایش حقوق اقدام خواهد کرد. رئیس‌جمهور بار‌ها از شرایط معیشتی کارکنان ابراز شرمندگی کرده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران عامل تورم نیست گفت:، اما میزان افزایش دستمزد باید در شورای عالی کار و با توجه به توان پرداخت کارفرمایان تعیین شود.

وی تأکید کرد: دولت علاقه‌مند به افزایش حقوق کارگران و کارمندان است، اما توان تحقق منابع باید در نظر گرفته شود. همچنین به دستگاه‌ها تأکید شده تا حد امکان با اقدامات رفاهی به ترمیم قدرت خرید کارکنان کمک کنند.

مهاجرانی با اشاره به روند معرفی وزیر اطلاعات گفت: سرپرست فعلی وزارت اطلاعات با جدیت در حال انجام مسئولیت‌هاست و حضور فعالی در جلسات دولت دارد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به همگرایی میان دولت، سایر قوا و مجموعه حاکمیت تأکید کرد: معرفی وزیر جدید اطلاعات به‌زودی انجام خواهد شد.



قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نخواهد کرد

مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حفظ معیشت مردم است، گفت: قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نخواهد کرد و هرگونه تغییر احتمالی در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، با گفت‌و‌گو و اطلاع‌رسانی به مردم انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: در آبان‌ماه پیش‌بینی رشد ۶ درصدی مصرف وجود داشت، اما مصرف ۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده همراهی مردم است.

سخنگوی دولت با رد شایعات درباره تعطیلی مدارس گفت: طبق مصوبه دولت، تصمیم‌گیری درباره آموزش حضوری در چهار شرایط ناترازی انرژی، بیماری‌های اپیدمیک، جنگ و شرایط خاص انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: نگاه دولت، تداوم آموزش حضوری است و آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نخواهد شد، چرا که مدرسه علاوه بر آموزش درسی، محل یادگیری تعامل و زندگی جمعی دانش‌آموزان است.

مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا چهارم آبان تسویه شده است

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه نشست خبری درباره تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ گفت: مطالبات شبکه پذیرش کالابرگ تا چهارم آبان‌ماه به‌طور کامل تسویه شده است.

وی توضیح داد که مطالبات جدید مربوط به فروش‌های انجام‌شده از پنجم آبان‌ماه به بعد است و با توجه به اینکه کمتر از ۱۵ روز از این تاریخ گذشته، وزارت رفاه تاکنون از وعده‌های خود برای پرداخت مطالبات عقب نمانده است.

زنگنه تأکید کرد روند تسویه مطالبات به‌صورت روزانه پیگیری می‌شود و منابع مالی نیز از سوی سازمان برنامه در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد.

به گفته وی، به محض تأمین منابع، مطالبات فروشندگان پرداخت می‌شود و تلاش وزارتخانه این است که فاصله زمانی تسویه‌ها هرچه کوتاه‌تر شود.

وی در ادامه درباره حذف برخی از جامعه آماری در افزایش کالابرگ گفت: بر اساس آمار فعلی، ۵۳.۹ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ می‌شوند.