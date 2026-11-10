رئیس فدراسیون صادرات انرژی گفت: حدود ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در داخل ایران تولید می‌شود و بخش عمده تجهیزات نیروگاهی، انتقال و توزیع برق با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی ساخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت برق اظهار کرد: خودکفایی امروز صنعت برق حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، توسعه دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با بیان اینکه صنعت برق ایران از توان علمی و فنی بالایی برخوردار است، افزود: در حوزه تجهیزات انتقال نیرو و توزیع برق، بخش عمده نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها حدود پنج درصد تجهیزات از خارج وارد می‌شود که بخش مهمی از آن نیز به دلیل صرفه اقتصادی و محدودیت مقیاس تولید، وارداتی است.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ سرمایه انسانی کشور تصریح کرد: متخصصان و شرکت‌های ایرانی از توانمندی بالایی برخوردارند و حتی در شرایط تحریم، برخی مراکز علمی و پژوهشی معتبر خارجی به دنبال جذب نیرو‌های متخصص و توانمند ایرانی هستند. رونق کسب‌وکار‌های داخلی می‌تواند زمینه ماندگاری این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.

صالحی در ادامه، ناترازی برق کشور را ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست و تداوم تصدی‌گری دولت دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی و فنی، تصمیمات اقتصادی و محدود شدن نقش بخش خصوصی مانع بهره‌برداری کامل از توان کشور شده است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری افزود: تجربه بخش‌هایی مانند صنعت مخابرات نشان می‌دهد هر جا دولت از فعالیت مستقیم اقتصادی فاصله گرفته و زمینه رقابت و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده، خدمات توسعه یافته و هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است. همین رویکرد باید در صنعت برق نیز دنبال شود.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته همچنین بر اهمیت تقویت بازار برق و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تضعیف سازوکار‌های بازار، سرمایه‌گذاران را از ورود به طرح‌های جدید منصرف می‌کند؛ در حالی که با فراهم شدن بستر رقابت و عرضه و تقاضا، بخش خصوصی می‌تواند در توسعه نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نقش مؤثرتری ایفا کند.

صالحی با اشاره به ظرفیت صادراتی صنعت برق و خدمات فنی و مهندسی کشور خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و توان تولید تجهیزات می‌تواند سهم بیشتری از بازار‌های منطقه‌ای به دست آورد. تحقق این هدف نیازمند حمایت عملی دولت از پیمانکاران و صادرکنندگان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حضور مؤثر در بازار‌های خارجی است.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید به جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت تمرکز کند تا زمینه رشد کسب‌وکارها، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت برق
خبرهای مرتبط
۵۱ هزار خانه در کشور به نیروگاه خورشیدی مجهز شدند؛ برنامه‌ریزی برای توسعه طرح هر خانه، یک نیروگاه
آغاز تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای عظیم نیروگاهی با هدف تقویت پایداری تولید برق
اصلاح ساعت رسمی می‌تواند اوج بار شبانه برق را هزار مگاوات کاهش دهد
کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۹ آبان
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت خلیج‌فارس
بهره‌برداری از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک
شما به سوپرلیگ بلو دعوت شده‌اید
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج و تهران ـ ساوه
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت خلیج‌فارس
شما به سوپرلیگ بلو دعوت شده‌اید
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج و تهران ـ ساوه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۹ آبان
بهره‌برداری از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک
فعلا برنامه‌ای برای قطع گاز استان‌های شمالی نداریم+ فیلم
کاهش ۲.۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در هرمزگان
شاخص کل بورس می‌تواند در ارتفاعات بالاتر قرار گیرد؟
امکان صادرات روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل با کاهش قاچاق و مصرف
صدور نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های کاهش قاچاق طی دو ماه آینده
آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق زمستان/ ذخایر سوخت به ۸۰ درصد رسید
اطلس کیفیت رونمایی شد
پیگیری روند تشکیل کمیته مشترک ایران و اروگوئه
تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی به زودی
استاندارد‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت سازمان‌ها نیستند/حمایت از نهاد‌های ارزیابی انطباق، حمایت از زنجیره تولید است
توسعه شبکه تعاونی‌های دام سبک کشور ضروری است
واردات ۱.۶ میلیون تن روغن با وجود محدودیت‌های حمل‌ونقل
تولید مرغ با وزن بالای ۲ کیلوگرم از ابتدای دی‌ماه ممنوع می‌شود
افزایش بیش از ۲۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
مسیر‌های انتقال آب به باغات و مزارع پاکسازی شود
چه عواملی باعث ایجاد تورم در کشور شده است؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۵
ریشه‌های ناترازی بانکی و عبور اعتبارات ۷ ماهه از ۹۶۸۰ همت
تزریق ۴۰ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان
همتی: اقدامات هماهنگ بانک مرکزی برای تقویت ثبات اقتصادی با جدیت ادامه دارد
حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا بنگاه اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی، کمتر غافلگیر شود
۵۱ هزار خانه در کشور به نیروگاه خورشیدی مجهز شدند؛ برنامه‌ریزی برای توسعه طرح هر خانه، یک نیروگاه
سهم ۱۰ درصدی ریل از جابه‌جایی بار باید سه برابر شود
راه‌آهن به دنبال افزایش ۱۵ درصدی بهره‌وری ناوگان با هوش مصنوعی/جنگ کریدور‌ها مفهومی نادرست است
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه پیامد‌هایی برای اقتصاد و نظام بانکی دارد؟